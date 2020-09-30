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Aslı Omağ o anları anlattı! 'Az kalsın gerçekten boğulacaktım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 09:15 | Son Güncelleme

Dizi çekimleri esnasında yabancı bir turist, Aslı Omağ'ın gerçekten boğulduğunu zannederek oyuncuyu kurtarmaya çalıştı. Böyle bir şeyin ilk defa başına geldğini anlatan Aslı Omağ, "Bir anda tanımadığım birisi beni kurtarmaya çalıştı. Olayın şokuyla az kalsın gerçekten boğulacaktım" dedi.

Aslı Omağ o anları anlattı! 'Az kalsın gerçekten boğulacaktım'

Oyuncu Aslı Omağ, geçtiğimiz günlerde dizi çekimleri esnasında rol gereği Muğla'nın Azmak nehrinde boğulma sahneleri çekilirken talihsiz bir olay yaşadı.

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Yabancı bir turist, Omağ'ın gerçekten boğulduğunu zannederek, çekimin ortasına dalıp oyuncuyu kurtarmaya çalıştı.

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Böyle bir şeyin ilk defa başına geldiğini anlatan Aslı Omağ, şunları söyledi:

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Denize kıyafetlerimle girmiştim. Sahne bitsin diye bekliyordum. Bu arada partnerim Hayrettin ile şakalaşmaya başladık. Ben ona yüzme bilmeyen biri gibi davranıp, boğulma numarası yapıyordum. Bir anda tanımadığım birisi beni kurtarmaya çalıştı. Olayın şokuyla az kalsın gerçekten boğulacaktım.

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51 yaşındaki Omağ, sözlerine, "Hala duyarlı insanların olduğunu bilmek beni çok mutlu etti" şeklinde devam etti.

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