Aslı Tandoğan Kahramanmaraş'ta yaşadıklarını paylaştı, gözyaşları sel oldu! "Güzel ülkemin güzel insanları..."

Aslı Tandoğan Kahramanmaraş'ta çadırda kalan depremzedeler için yardımda bulunmaya devam ediyor. Bölgede yaşadıklarını paylaşan oyuncuya kullanıcılardan teşekkür yorumları yağdı. UCİM koordinatörlüğünde Kahramanmaraş'a giden Tandoğan, hem depremzedelere ihtiyaçlarını ulaştırdı hem de depremzede çocuklara eğlenceli vakit geçirmelerinde yardımcı oldu.

Nikah şahitliği yaptığı anları paylaşan oyuncunun duygu dolu anlar yaşadı.



Tandoğan paylaşımına:

"O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki… Anlatmam mümkün değil! Çadır kentte kalan Ayşe ve Nevzat’ın (gelin tarafı) nikah şahidi oldum. Akıllı bıdık Ertuğrul’la puzzle yaptım. Canım ülkemin canım çocuklarıyla, anneleriyle sarıldım, dertleştim. Güzel yurdumun güzel insanları en güzel şeyleri hak ediyorlar???????? En kısa zamanda evlerine ve düzenlerine kavuşmaları dileğiyle????

@ucimorgtr vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum ????

kahramanmaraş

siviltoplumgörevehazır" notunu düştü.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM ASLI TANDOĞAN İLE BİRLİKTE

Aslı Tandoğan, yaptığı paylaşımda, erzak ve battaniye gibi ihtiyaçları depremzedelere götürürken görülüyor. Oyuncuya, Seksenler dizisinde rol alan Ayşe Tolga ve Ayrılsak da Beraberiz dizisindeki Janset Paçal gibi isimler de eşlik ediyor.

Oyuncu, on fotoğraf şeklinde yaptığı paylaşımında kendisiyle birlikte bölgede olan Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Bora Akkaş ile çektirdiği bir kareyi de ekledi.

