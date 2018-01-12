Aslı Tandoğan Yuvamdaki Düşman’la dönüyor!

Başarılı oyuncu Aslı Tandoğan, yakında Show TV’de ekrana gelecek Yuvamdaki Düşman dizisiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Düş Gezginleri’nin yaptığı, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu ‘Yuvamdaki Düşman’da Aslı Tandoğan, mutlu evliliğinde anne olma hayalini gerçekleştiren Yasemin Çifthanlı karakterine hayat veriyor.

27 yaşındaki Yasemin Çifthanlı eğitimli bir ailenin kızıdır. Eşi Murat Çifthanlı (Pamir Pekin) ile üniversitede okurken tanışmış ve bir aşk evliliği yapmıştır. Güçlü bir aileye gelin olarak giden Yasemin, dominant bir karakter olan kayınvalidesi Olcay'ın otoritesine boyun eğmeyi reddetse de eşine duyduğu aşk nedeniyle Çifthanlı Köşkü'nde aileyle beraber yaşamayı kabul etmiştir.

En büyük hayali anne olmak olan Yasemin, 7 yılın ardından oğlu Kerem'in doğumuyla bu özlemine kavuşmuştur. Sıcakkanlı, dost canlısı, yardımsever ve çok güzel bir kadın olan Yasemin dış görünüşüne önem verse de dikkat çekmeyi sevmeyen bir yapıya sahiptir. Aradığı mutluluğu tam anlamıyla yakaladığı bir anda geçirdiği trafik kazasıyla Yasemin'in bütün hayatı alt üst olacaktır.