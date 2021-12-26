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Aslı Turanlı zayıflamak isterken hastanelik oldu

26.12.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı hastanelik oldu. Instagram sayfasından paylaştığı fotoğrafla haberi duyuran Turanlı zayıflamak isterken sağlığını kaybetti.

Aslı Turanlı zayıflamak isterken hastanelik oldu

Hem oyuncu hem de sunucu olan Aslı Turanlı bir süre önce vegan olduğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz ay beslenme tarzını değiştirdiğini söyleyen Aslı Turanlı doğru beslenemeyince hastanelik oldu.

Hastane odasından çektiği fotoğrafı Instagram'dan yayınlayan güzel oyuncu ve sunucu, sevenlerini korkuttu.

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Aslı Turanlı, paylaşımında "Kendimi hiçbir zaman başkalarıyla kıyaslamadım. Şimdi neredeyse kendimi başkalarıyla kıyaslamaya zorlayan bir sektörde çalışıyorum ve daha kötüsü sürekli sahte bir imajla yüzleşiyorum. Salgın diyorlar, aman dikkat. Ben, 'Daha iyi görünmek için sürekli yaptığım diyetler yüzünden bağışıklık sistemimin çökmesi' diyorum. Yeni yılda önce sağlığınıza sonra sevdiklerinize ve kendinize iyi davranın. Geçmiş olsun mesajlarınız için bin şükran" diye yazdı.


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Aslı Turanlı
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