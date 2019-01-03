Aslı Zen: Eşim beni 'sen artık hiç eğlenceli biri değilsin' deyip terk etti

İşte Aslı Zen’in çok konulacak açıklamalarından satır başları:

"Eşimin gideli 10 – 12 gün oldu. Benim size gösterdiğim 15 saniyelik videolarla karakter analizi yapamazsınız. Ben eşim ya da yanımdaki insanların en mutlu, en komik anlarını paylaşıyorum. Orada gördüğünüz her şey gerçek değil. Bana kızıyorlar ‘neden gül gibi adamı bıraktın?’ Ben bırakmadım. O kaçtı.

‘Ben yapamayacağım, sen artık hiç eğlenceli biri değilsin’ dedi. Ve gitti. Her şey güzeldi, Mayra ve ben güzel bir projeymişiz onun için. Bunu fark edince onu sıkıştırdım ve o kaçtı.

Benim kimsenin parasına, puluna ihtiyacım olmadı çok şükür. O kendini bu çukurdan çıkarmak içim benim en yakınlarımdan büyük paralar almış. O insanlar da bana geliyorlar…

EŞİM BENİ KULLANDI

Ben kendi kredimi kullanmadım o insanlar üzerinde ama eski eşim gidip insanlardan para almış. Ben bunu öğrenince boşanma davası açtım. Sonra durdum, ‘çaresizlikten yapılmış’ diye düşündüm. Bir de yalan problemi vardı. ‘Tedavi ol’ dedim. Kabul etti. Sonra bir gün ‘bana sen eğlenceli değilsin’ dedi ve gitti.