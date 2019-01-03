Aslı Zen: Eşim beni 'sen artık hiç eğlenceli biri değilsin' deyip terk etti

İşte Aslı Zen’in çok konulacak açıklamalarından satır başları:
"Eşimin gideli 10 – 12 gün oldu. Benim size gösterdiğim 15 saniyelik videolarla karakter analizi yapamazsınız. Ben eşim ya da yanımdaki insanların en mutlu, en komik anlarını paylaşıyorum. Orada gördüğünüz her şey gerçek değil. Bana kızıyorlar ‘neden gül gibi adamı bıraktın?’ Ben bırakmadım. O kaçtı.
‘Ben yapamayacağım, sen artık hiç eğlenceli biri değilsin’ dedi. Ve gitti. Her şey güzeldi, Mayra ve ben güzel bir projeymişiz onun için. Bunu fark edince onu sıkıştırdım ve o kaçtı.
Benim kimsenin parasına, puluna ihtiyacım olmadı çok şükür. O kendini bu çukurdan çıkarmak içim benim en yakınlarımdan büyük paralar almış. O insanlar da bana geliyorlar…
EŞİM BENİ KULLANDI
Ben kendi kredimi kullanmadım o insanlar üzerinde ama eski eşim gidip insanlardan para almış. Ben bunu öğrenince boşanma davası açtım. Sonra durdum, ‘çaresizlikten yapılmış’ diye düşündüm. Bir de yalan problemi vardı. ‘Tedavi ol’ dedim. Kabul etti. Sonra bir gün ‘bana sen eğlenceli değilsin’ dedi ve gitti.
Kızım çok ağladı. Ben de ona ‘olmadı annecim’ dedim. İlk iki geCe çok uyandı, adını sayıkladı. Sonra kızım bana destek olmaya başladı.
Benim boş zamanıma geldi, sevgiye o kadar açtım ki… O da öyleydi ama sonu böyle oldu. Garip olan bizim boşanmamıza kimse üzülmedi.
Ben üzülmeyeyim diye kimse bana eski eşim hakkında bilgi vermedi. Bana telefon geliyor ‘bizim alacağımız var, eşinize ulaşamıyoruz’ diyorlar.
Adamın hayatında hiçbir değişiklik yok, pişman da değil. Dostlarımın hepsini kaybettim bu süreçte… Eşim beni ve çevremi kullandı. En yakınlarımla küstük.
GÜZEL BİR AİLE OLALIM İSTEDİM
Biz 2 yıl çocuk tedavisi olduk. Benlik bir durum yok o tedavi oluyordu. Bana ‘denize düşen yılana sarılır’ diye mesaj atmış. Ben de şu anda ona karşı hiçbir his yok 11 gün oldu ama. Görsem tanımazmışım gibi geliyor.
Eşim gittikten sonra hiç ağlamadım. Kızım ağladı sadece. Benim yaptığım hiçbir şey yok, vicdanım rahat. Çocuğum gibi baktım. El bebek, gül bebek… Ara sıra ben de para yardımı yapıyordum ama geri ödüyordu. Belki daha neler var da ben duymadım. Herkes ‘boş ver iyi olmuş’ diyor.
Bulutların üzerinde yaşıyorduk her şeyi… Adam bir saniye boşluk vermedi bize her yerde o… Sabah, öğle, akşam hep birlikteydik.
Batsaydı gelseydi, bırakmazdım. İflas etseydi, her şeyimi satsaydım yine düze çıksaydık. Benim çevremden bu şekilde faydalanmasaydı keşke... Zengin olmak istiyordu zaten. Ben sevgisine çok inanıyordum. Şuan sıfır his. İnsan bir üzülür… Ben onun beni sevip aşık olduğuna inanmıyorum. Ben iyi olsun istedim. Güzel giyinsin istedim, kendime 1 alıyorsam ona 2 aldım… Ben güzel bir aile olsun istedim. Hepsi bu…"
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