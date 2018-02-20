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Aslıhan Doğan gerçekten hamile mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2018 09:49 | Son Güncelleme

Arda Turan'ın, Aslıhan Doğan'a yaptığı sürpriz evlilik teklifi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu ani teklifin ardından da Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Peki Aslıhan Doğan gerçekten hamile mi?

Aslıhan Doğan gerçekten hamile mi?

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt, Aslıhan Doğan'la olan sohbetini bugünkü köşe yazısına taşıdı.

İşte o yazı...

"Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın, sosyetik güzel Aslıhan Doğan'a yaptığı sürpriz evlilik teklifi, ne yalan söyleyeyim ben dahil herkesin kafasını karıştırmıştı. Hepimiz ünlü çiftin, 'önce bebek, sonra nikah' modasına uyduğunu düşünmüştük. Ancak ilk ağızdan öğrendim ki, hepimiz yanılmışız!

Müstakbel gelin adayı Aslıhan Doğan, hamile olmadığını söyledi.

ÖNCE NİKÂH SONRA DÜĞÜN YAPACAKLAR

Bu arada yanlış anlaşılmasın; çiftle ilgili son dönemde yapılan haberlerin bebek hariç hepsi doğru. Çift, çok yakında vuslata ermeye hazırlanıyor.

Müstakbel gelinin ailesi tatil için Courchevel'de olduğundan, isteme merasimi için dönmeleri beklenmiş.
Üç vakte kadar isteme işini halledip bu ayın sonunda nikah yapmayı planlıyorlarmış. Son olarak düğünü yaza yapmayı planladıklarını söyleyen müstakbel gelinin, nikâhın ardından anne olmak için hiç beklemeyi düşünmediğini belirteyim. Allah gönüllerine göre versin; bir ömür mutlu olsunlar."

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aslıhandoğan arda turan

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