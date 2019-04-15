Arda Turan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Hamza Arda adında 6 aylık bir oğlu olan Aslıhan Doğan Turan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Aslıhan Doğan Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haddiniz hariç her şeyi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Doğan'ın kime gönderme yaptığı ise merak konusu oldu.

"BEN EŞİMİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"

Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde eşi Arda Turan ile ilgili, "Dışarıdan gelen yorumlarla çok ilgilenen bir insan değilim. Benim eşime güvenim ortada. Ben görüşümü ilk günden belli ettim. Eşimin sonuna kadar arkasındayım, bu hep böyle olacak. Ben çekirdek ailemle ve bu insanların düşünceleriyle ilgiliyim. Oradan, buradan gelen şeyler beni çok alakadar etmiyor" açıklamasını yapmıştı.

