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Aslıhan Güner'in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Ten rengi bile değişmiş'

14.11.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Uzak Şehrin Masalı dizisinde rol alan güzel oyuncu Aslıhan Güner, estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı. Güner'in yıllar içindeki değişimine yorum yağdı.

Aslıhan Güner'in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Ten rengi bile değişmiş'

Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de beğeni toplayan Aslıhan Güner, eski haliyle sosyal medyanın diline düştü.

34 yaşındaki Aslıhan Güner, Barış Manço Kültür Merkezi'nden mezun olduktan sonra Sırlar Dünyası dizisinde rol aldı.

Aslıhan Güner'in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Rengi bile değişmiş'

Büyük Buluşma, Selena, Asi, Bir zamanlar Osmanlı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi güçlü yapımlarda kamera karşısına geçen Aslıhan Güner, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı meslektaşı Mert Kılıç ile 2013 yılında evlendi.

Aslıhan Güner'in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Rengi bile değişmiş'

Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Aslıhan Güner, eski haliyle dikkat çekti.

Aslıhan Güner'in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Rengi bile değişmiş'

Aslıhan Güner'in yıllar önceki haline ''Rengi bile değişmiş'', ''Gerçekten para her şeyin ilacı'' ve ''Göz kapağı ve dudaklar kesinlikle yapılmış'' gibi yorumlar geldi.

Aslıhan Güner'in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Rengi bile değişmiş'

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ünlü oyuncunun sadece zayıfladığını ve doğru makyaj tekniklerini öğrendiğini öne sürdü.

Aslıhan Güner'in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Rengi bile değişmiş'

Aslıhan Güner'in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Rengi bile değişmiş'

Aslıhan Güner'in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Rengi bile değişmiş'

Aslıhan Güner'in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Rengi bile değişmiş'


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