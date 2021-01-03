Aslıhan Güner'in kardeşleri sosyal medyayı salladı

Oyuncu Aslıhan Güner, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Evliliği ve ailesiyle ilgili paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü isim, son olarak kız kardeşleriyle fotoğrafını yayınladı.

Neslihan ve Yasemin adında iki kız kardeşi olan Aslıhan Güner, Instagram hesabından kardeşlerini çok özlediğini söylediği bir paylaşım yaptı.

Renkli gözlü güzel oyuncunun kardeşleri de güzellikleriyle göz kamaştırdı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin güzel oyuncusu Aslıhan Güner'in kardeşlerine sosyal medyada beğeni yağdı. Üç kız kardeşin bir de erkek kardeşleri var.



