Aslıhan Gürbüz kiraz ve eriklerini topladı

Ufak Tefek Cinayetler'de Merve karakterine hayat verdikten sonra İstanbul'dan taşınan ve doğayla iç içe yaşamayı tercih eden Aslıhan Gürbüz, yeni hayatına dair detayları Instagram sayfasından paylaşıyor.

6 senede 4 ameliyat ve 3 ayrı sakatlık yaşadıktan sonra sağlıklı bir yaşam için hayatını değiştiren oyuncu son olarak takipçilerine bir uyarıda bulundu.

36 yaşındaki oyurcu kiraz ve erik ağaçları arasında çekilmiş fotoğraflarının altına "Yediğiniz tüm sebze ve meyvelerin, sofralarınıza gelene kadar, öyle emek dolu hikayeleri, öyle zor yolculukları var ki, aman diyim israf etmeyin" notu düştü.