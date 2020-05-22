MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aslıhan Gürbüz kiraz ve eriklerini topladı

Aslıhan Gürbüz kiraz ve eriklerini topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 17:11 | Son Güncelleme

4 ameliyat ve 3 sakatlık sonrası İstanbul'dan taşınan ve doğayla iç içe bir hayat yaşayan Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz takipçilerine uyarıda bulundu.

Aslıhan Gürbüz kiraz ve eriklerini topladı

Ufak Tefek Cinayetler'de Merve karakterine hayat verdikten sonra İstanbul'dan taşınan ve doğayla iç içe yaşamayı tercih eden Aslıhan Gürbüz, yeni hayatına dair detayları Instagram sayfasından paylaşıyor.

bRIbnRqfEUuxl8pnpMCNBw

6 senede 4 ameliyat ve 3 ayrı sakatlık yaşadıktan sonra sağlıklı bir yaşam için hayatını değiştiren oyuncu son olarak takipçilerine bir uyarıda bulundu.

n0enChel8EaA-2nzruZOzw

36 yaşındaki oyurcu kiraz ve erik ağaçları arasında çekilmiş fotoğraflarının altına "Yediğiniz tüm sebze ve meyvelerin, sofralarınıza gelene kadar, öyle emek dolu hikayeleri, öyle zor yolculukları var ki, aman diyim israf etmeyin" notu düştü.

İstanbul'u terk eden Aslıhan Gürbüz 'nerede yaşıyorsunuz' sorusuna yanıt verdiİstanbul'u terk eden Aslıhan Gürbüz 'nerede yaşıyorsunuz' sorusuna yanıt verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuytul'un çağrısı sonrası toplandılar! Çok sayıda kişiye gözaltı

Kuytul'un çağrısı sonrası toplandılar! Çok sayıda kişiye gözaltı

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Cem olarak girdiği cezaevinde Azmi oldu

Cem olarak girdiği cezaevinde Azmi oldu

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Altın alım satımlarına vergi geldi

Altın alım satımlarına vergi geldi

Saatlerdir durmadan devam ediyor

Saatlerdir durmadan devam ediyor

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orhan Pamuk'un 'Masumiyet Müzesi' diziye uyarlanıyor

'Masumiyet Müzesi' diziye uyarlanıyor

Survivor Nisa herkes uyurken kalktı ve... Bomba görüntüler

Survivor Nisa gece yarısı uyanıp...

Kemal Doğulu yıllar sonra gelen itiraf! '4 gece bankta geçirdim'

Yıllar sonra gelen itiraf! '4 gece bankta geçirdim'

Can Yaman'ın mesajları ifşa olmuştu! Açıklama yaptı

Can Yaman'ın mesajları ifşa olmuştu! Açıklama yaptı

Berna Laçin kızını ikna edemedi!

Berna Laçin kızını ikna edemedi!

İrem Derici: Kaslı esmer beğeniyorum

İrem Derici: Kaslı esmer beğeniyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.