Aslıhan Gürbüz: Üzerinde poz verdiğim bu ağaç yandı

Doğaya olan düşkünlüğüyle de bilinen oyuncu Aslıhan Gürbüz, bir süredir yaşamını Ege'de sürdürüyor.

Gittiği yerleri sosyal medya hesabından paylaşan Gürbüz, önceki gün Balıkkesir'in Ayvalık ilçesinde Küçükköy mahallesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

"O AĞAÇ YANDI"

37 yaşındaki oyuncu, daha önce bölgedeki bir çam ağacıyla çekilen karesini yayınlayarak altına şu notu düştü:

"24 saat önce, ihtişamına hayran kalıp üzerinde poz verdiğim bu ağaç dün gece yandı. 'Rant' diyen var, 'elektrik telleri' diyen var. Matematiğim ve komplo teorilerim yetersiz kalıyor. Ben daha başka bir yerindeyim bu felaketin.

"BU ÜLKENİN TABİATI BENİM İÇİN KUTSAL"

Dünyada hiçbir ülkeye nasip olamayacak güzellikler bize bahşedildiği için önce şanslı, sonra sorumlu hissediyorum kendimi. Bu sebeple sürekli çerden çöpten bahsediyorum, bu sebeple sürekli birçoklarının fark etmeden önünden geçtiği o güzellikleri gösterip dilim döndüğünce anlatıyorum. Ben ülkemi, doğayı çok seviyorum ve bu ülkenin her bir köşesinin tabiatı benim için çok kutsal."



