Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu'ndan aşk pozu! "Çok yakışıyorsunuz"

Bir süredir İstanbul dışında gözlerden uzak yaşayan Aslıhan Gürbüz oyuncu İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz ay film setinde yüzüne fünye patlayan yakışıklı oyuncu iyileşti ve sevgilisiyle tatile çıktı.

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu bir süredir Karadeniz turundaydı.

Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden İsmail Hacıoğlu-Aslıhan Gürbüz çiftinden ilk paylaşım geldi. Hacıoğlu, Gürbüz ile fotoğrafını "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz" notuyla paylaştı.

NUR FETTAHOĞLU DAYANAMADI

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelen paylaşıma Nur Fettahoğlu da kayıtsız kalmadı. Güzel oyuncu, arkadaşlarının fotoğrafına "Severim sizi" yorumunu yaptı. İkilinin takipçileri ise "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yaptı.

Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Aslıhan Gürbüz de aynı kareyi Instagram hesabının hikayeler kısmından siyah kalp emojisiyle paylaştı.



