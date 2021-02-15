Aslıhan Karalar'ın babası şaşkına çevirdi! Hollywood yıldızı gibi

Son dönemin parlayan yıldızlarından Aslıhan Karalar, ailesiyle paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemi olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde annesi Nuray Karalar'la paylaştığı karede, ikili için, "Anne-kız değil de sanki abla-kardeşler. İkisi de çok güzel" yorumları yapılmıştı.

Karalar, bu defa Sevgililer Günü'nde babası Hakan Karalar'la yayınladığı karede benzer yorumlar aldı. Babasının genç ve yakışıklı olması nedeniyle bazı takipçiler bu defa, 'Hollywood yıldızı gibi' benzetmesi yaptı.

Karalar ise poza, "İlk aşkım... Hayatımdaki en değerli, her daim beni koşulsuz, sonuna kadar destekleyen, yön gösteren... Sevginin, saygının, değer vermenin güzelliğini, özelliğini, mutluluğunu öğreten canım babam. Senin kızın olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki benim babamsın" diye yazdı.