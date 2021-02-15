MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aslıhan Karalar'ın babası şaşkına çevirdi! Hollywood yıldızı gibi

Aslıhan Karalar'ın babası şaşkına çevirdi! Hollywood yıldızı gibi

15.02.2021 09:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslıhan Karalar geçtiğimiz günlerde annesiyle fotoğrafını paylaşmış, fotoğrafa 'Abla-kardeş' yorumları yapılmıştı. Oyuncu bu defa babasıyla fotoğrafını paylaştı. Genç oyuncunun babasını görenler, 'Hollywood yıldızı gibi' yorumlarda bulundu.

Son dönemin parlayan yıldızlarından Aslıhan Karalar, ailesiyle paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemi olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde annesi Nuray Karalar'la paylaştığı karede, ikili için, "Anne-kız değil de sanki abla-kardeşler. İkisi de çok güzel" yorumları yapılmıştı.

aslihan karalar (3)

Karalar, bu defa Sevgililer Günü'nde babası Hakan Karalar'la yayınladığı karede benzer yorumlar aldı. Babasının genç ve yakışıklı olması nedeniyle bazı takipçiler bu defa, 'Hollywood yıldızı gibi' benzetmesi yaptı.

aslihan karalar (1)

Karalar ise poza, "İlk aşkım... Hayatımdaki en değerli, her daim beni koşulsuz, sonuna kadar destekleyen, yön gösteren... Sevginin, saygının, değer vermenin güzelliğini, özelliğini, mutluluğunu öğreten canım babam. Senin kızın olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki benim babamsın" diye yazdı.

Ünlüler ve anneleri

Damla Ersubaşı ve Annesi

Damla Ersubaşı ve Annesi
Damla Ersubaşı ve Annesi

Hilal Altınbilek ve annesi

Hilal Altınbilek ve annesi
Hilal Altınbilek ve annesi

Zara ve Annesi Hatice Yılmaz

Zara ve Annesi Hatice Yılmaz
Zara ve Annesi Hatice Yılmaz

Ata Demirer ve annesi...

Ata Demirer ve annesi...
Ata Demirer ve annesi...

Elçin Sangu

Elçin Sangu
Elçin Sangu "Cennet annelerin ayaklarının altında değil, tepesindedir"

Elçin Sangu

Elçin Sangu
Elçin Sangu

Selma Ergeç

Selma Ergeç
Selma Ergeç

Selma Ergeç

Selma Ergeç
Selma Ergeç

Demet Özdemir annesi Ayşen Yener

Demet Özdemir annesi Ayşen Yener
Demet Özdemir annesi Ayşen Yener

Can Yaman

Can Yaman
Can Yaman

Can Yaman

Can Yaman
1989 doğumlu olan Can Yaman'ın annesi Gülden Yaman'a sosyal medya kullanıcıları yanında ablası gibi durduğu yönünde iltifatlar yağdı.

Demet Sağıroğlu

Demet Sağıroğlu
Kayahan ile birlikte seslendirdiği Gözlerinin Hapsindeyim ile tanınan Arnavut Kaldırımı ile ise kariyerinde zirve yapan Demet Sağıroğlu, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak annesi Leyla Sağıroğlu'nun doğum gününü kutladı.

Demet Sağıroğlu

Demet Sağıroğlu
2010 yılında 8 ay içinde annesi, anneannesi ve babasını kaybederek büyük bir acı yaşayan Demet Sağıroğlu, fotoğrafın altında "İyi ki doğdun anneciğim, iyi ki iyi ki senin kızın oldum" notu düştü.

Birce Akalay

Birce Akalay
Oyuncu Birce Akalay annesi Yasemin Ergün ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından 'Güzel annem' notuyla paylaştı.

Bensu Soral-Hande Soral

Bensu Soral-Hande Soral
Bensu Soral-Hande Soral

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı
Şeyma Subaşı

Arda Turan

Arda Turan
Arda Turan

Türkan Şoray - Meilha Şoray

Türkan Şoray - Meilha Şoray
Türkan Şoray - Meilha Şoray

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki
Aleyna Tilki

Bülent Ersoy ve annesi Necla Poyraz

Bülent Ersoy ve annesi Necla Poyraz
Bülent Ersoy ve annesi Necla Poyraz

Ayla Çelik ve Leyla Çelik

Ayla Çelik ve Leyla Çelik
Ayla Çelik ve Leyla Çelik

Eser Yenenler ve annesi Nurdan Yenenler

Eser Yenenler ve annesi Nurdan Yenenler
Eser Yenenler ve annesi Nurdan Yenenler

İrem Derici-Jale Ediz

İrem Derici-Jale Ediz
İrem Derici-Jale Ediz

Ayşecan Tatari-Aliye Uzunatağan

Ayşecan Tatari-Aliye Uzunatağan
Ayşecan Tatari-Aliye Uzunatağan

Kenan Doğulu - Serpil Doğulu

Kenan Doğulu - Serpil Doğulu
Kenan Doğulu - Serpil Doğulu

Hülya Koçyiğit'in küçüklüğü ve annesi Melek Koçyiğit

Hülya Koçyiğit'in küçüklüğü ve annesi Melek Koçyiğit
Hülya Koçyiğit'in küçüklüğü ve annesi Melek Koçyiğit

Merve Sevi

Merve Sevi
Merve Sevi

Soner Sarıkabadayı

Soner Sarıkabadayı
Soner Sarıkabadayı

Yasmin Erbil - Nergis Kumbasar

Yasmin Erbil - Nergis Kumbasar
Yasmin Erbil - Nergis Kumbasar

Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu
Emre Belözoğlu

Merve Boluğur

Merve Boluğur
Merve Boluğur

Gülben Ergen

Gülben Ergen
Gülben Ergen

Esra Erol

Esra Erol
Esra Erol

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy
Özge Ulusoy

Hadise

Hadise
Hadise

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya
Serenay Sarıkaya

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade
Nesrin Cavadzade

Ivana Sert

Ivana Sert
Ivana Sert

Burak Özçivit

Burak Özçivit
Burak Özçivit

Serdar Ortaç ve annesi Nesrin Ortaç

Serdar Ortaç ve annesi Nesrin Ortaç
Serdar Ortaç ve annesi Nesrin Ortaç

İbrahim Tatlıses ve annesi Leyla Tatlı

İbrahim Tatlıses ve annesi Leyla Tatlı
İbrahim Tatlıses ve annesi Leyla Tatlı

Ceyda Ateş ve annesi Nurcan Ateş

Ceyda Ateş ve annesi Nurcan Ateş
Ceyda Ateş ve annesi Nurcan Ateş

Beren Saat-Ayla Saat

Beren Saat-Ayla Saat
Beren Saat-Ayla Saat

Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi Nurten Hanım

Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi Nurten Hanım
Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi Nurten Hanım

Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü

Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü
Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü

Mustafa Ceceli ve annesi Ayşe Ceceli

Mustafa Ceceli ve annesi Ayşe Ceceli
Mustafa Ceceli ve annesi Ayşe Ceceli

Furkan Kızılay

Furkan Kızılay
Furkan Kızılay

Doğa Rutkay

Doğa Rutkay
Doğa Rutkay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Keşif yapan iki terörist yakalandı

Keşif yapan iki terörist yakalandı

Tepkilerin odağındaki Çin'den flaş koronavirüs açıklaması

Tepkilerin odağındaki Çin'den flaş koronavirüs açıklaması

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Diğer Haberler

Nazlı Kurbanzade kimdir? Nazlı Kurbanzade kaç yaşında, nereli? Ali Sunal’ın eşi Nazlı Sunal hamile mi?

Müjdesiyle gündem oldu! Kaç yaşında merak edildi

Yasemin Şefkatli: İyi ki doğdun yol arkadaşım

'İyi ki doğdun yol arkadaşım...'

Machine Gun Kelly sevgilisi Megan Fox'u öyle bir öptü ki...

Genç sevgiliyle olay öpüşme pozu

Seksenler'in ‘Pastacı Sami’si Berat Yenilmez ve eşinin zayıflama serüveni... Berat Yenilmez kaç kilo verdi?

25 kilo verdi! Son hali gündem oldu

CZN Burak'ın Dubai şubesi, 'koronavirüs tedbirlerine uymadığı için' kapatıldı

Restoranı koronavirüs tedbirlerine uymayınca...

Müge Anlı canlı yayında olay olmuştu! Müge Anlı Sevgi'nin kocası Davut Kıranlı intihar mı etti?

Gündeme bomba gibi düşmüştü. İntihar mı etti?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.