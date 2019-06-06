Aslıhan Karalar kırmızı mayosuyla dikkat çekti

Best Model 2017 birinci güzeli Aslıhan Karalar, Bodrum’un mavi denizinde kırmızı mayosu ile kano keyfi yaptı.

Model ve oyuncu Aslıhan Karalar bir süredir Bodrum tatili yapıyor. Karalar, geçtiğimiz gün kanoyla denize açıldı. Küreklere asılan Karalar mavi denizde kırmızı mayosuyla tüm dikkatleri üzerine topladı.