Aslıhan Karalar: Mantı açtım, dolma sardım

Koronavirüs nedeniyle evde kendini önlem amaçlı karantinaya alan Karalar, "Genelde mutfakta oluyorum. Çanakkale'li olduğumuz için mutfağı severiz. Geçen gün mantı açtım, dolma sardım. Ben genelde yemek yiyen değil, yemek yedirten oluyorum" ifadelerini kullandı

Aslıhan Karalar

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 2017 yılında Best Model Of The World yarışmasında birinci olan oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Kuruçeşme'deki bir marketten çıkarken görüntülendi.

Karalar, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle market poşetlerini aracına bıraktıktan sonra ellerini kolonya ile dezenfekte etmeyi ihmal etmedi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Aslıhan Karalar, karantina günlerinden bahsetti.

"MANTI AÇTIM, DOLMA SARDIM" 21 yaşındaki Karalar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Genelde mutfakta oluyorum. Çanakkale'li olduğumuz için mutfağı severiz. Geçen gün mantı açtım, dolma sardım. Ben genelde yemek yiyen değil, yemek yedirten oluyorum.

Arkadaşlarıma bolca yemek yapıyorum. Evde sürekli kitap okuyorum. Aynı zaman Harvard Üniversitesi için hazırlanıyorum.

ASLIHAN KARALAR KİMDİR? Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi mezunu.

Yaşantısını İngiltere'de sürdürmekte ve İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü üniversite Kings College'de İşletme okumaktadır.

2017 Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar, küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi almış, son zamanlarda modellik mesleğinin yanında oyunculukta da adından söz ettirmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini Şahin Tepsesi adlı dizide canlandırdığı Ezgi karakteri ile yaşamış olan Aslıhan Karalar, şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Burçin karakterine hayat vermektedir.

Aslıhan Karalar, 1.78 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.