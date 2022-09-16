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Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde yeni detaylar! Olay yerine giden polise tecavüze uğradığını söylemiş

16.09.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de iş görüşmesine gidip dönmeyen, bir gün sonra da hastanede yaşamını yitiren Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, Çiçek’in kanında uyuşturucu tespit edilirken, sürüntü örneklerinde ise sperme rastlanmadığı belirtildi. Sonuç raporundaki tutanak bilgisine göre ise, Aslıhan Sinem Çiçek yol kenarında bir şahısla yürürken 155 polis imdat hattının arandığı, Çiçek’in olay yerine giden ekiplere, tecavüze uğradığını söylediği ifade edildi. İşte o raporun detayları...

Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde yeni detaylar! Olay yerine giden polise tecavüze uğradığını söylemiş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Aslıhan Sinem'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Aslıhan Sinem Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in ölümüyle ilgili ekipler, Burak Kaya'yı (27) gözaltına aldı. Aslıhan Sinem'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda Çiçek'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak Kaya, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'gasp' suçundan tutuklandı.

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GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yapılan araştırmada Aslıhan Sinem Çiçek'in, son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü, özel ekip kurdu. Beyaz aracın geçtiği noktalardaki güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerin ardından aracın plakasından, fırında çalışan Cem A.'ya (27) ulaşıldı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, Aslıhan'ın arkadaşı Cem A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk Cem A., adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem A.'ya, konutunu terk etmemesi başta olmak üzere yurt dışına çıkma yasağı konuldu. Cem A.'nın, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde, Sinem ile 2 senedir tanıştıklarını, olay günü beraber vakit geçirdiklerini, son olarak 19.00'da yanından ayrıldığını, uyuşturucu kullanmadıklarını söyledi.

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RAPORLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Burak Kaya için istenilen adli tıp raporu ise geçen hafta çıktı. Rapora göre Kaya'nın, kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın 3 birimince hayatını kaybeden Çiçek'le ilgili istenen rapor da çıktı.

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SİLAH, KESİCİ VE DELİCİ ALET İZİ YOK

İzmir Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi'nce yapılan incelemeye göre Çiçek'in kanında; MDA (methylendioxyamphetamine), MDMA (methylenedioxymethamphetamine) adlı uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca ilaç etken maddelerinden midazolam, diazepam, lidocaine ve rocuronium tespit edildi. Morg İhtisas Dairesi raporuna göre ise genital ve anal bölgede herhangi anormal muayene bulgusu gözlenmediği belirtildi. Anal mukozada yırtık laserasyon saptanmadığı da ifade edildi. Bunun yanında ceset üzerinde herhangi bir künt travmatik lezyon, ateşli silah, kesici delici alet yarası, elle iple boğma, yakıcı madde ve benzeri harici lezyon gözlenmediği kaydedildi.

Son olarak Biyoloji İhtisas Dairesi’nin raporuna göre; vajina, anal ve göğüsten alınan sürüntü örneklerinde herhangi bir sperm hücresine rastlanmadığı belirtildi.

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TECAVÜZE UĞRADIĞINI VE UYUŞTURUCU HAP İÇTİĞİNİ SÖYLEMİŞ

İzmir Morg İhtisas Dairesi'nin sonuç raporunda ise bir ayrıntı dikkati çekti. Sonuç bölümündeki tutanak bilgisine göre; "26/07/2022 tarihinde yol kenarında bir şahısla otobanda yürürken 155 arandığı, ekip olay yerine gittiğinde hasta tecavüze uğradığını ve 3 adet ecstasy içtiğini beyan ettiği, karakolda genel durumu kötüleşmesi üzerine 112 tarafından hastaneye götürüldüğü, tedavi gördüğü hastanede 27 Temmuz 2022 tarihinde öldüğü" bilgisi yer aldı.

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İzmir Adli Tıp Kurumu, Çiçek ile ilgili yapılan tüm inceleme sonuçlarını mütalaa hazırlanıp, dosyaya sunulması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

(DHA)

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tecavüz İzmir uyuşturucu
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