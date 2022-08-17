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Aslıhan Sinem Çiçek'in sır ölümü! Anneden yürek burkan çağrı: Cinayeti arkadaşları aydınlatacak

17.08.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 26 Temmuz'da evinden iş görüşmesi için çıkan Aslıhan Sinem Çiçek yol kenarında ağır yaralı olarak bulunmuş, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetmişti. Kızlarının kanında uyuşturucu madde bulunduğunu ve cinsel istismara uğradığını kaydeden anne Remziye Çiçek, 'Kızım sır saklamazdı. Kız arkadaşları çelişkili ifade veriyor. Kesinlikle uyuşturucu kullanmazdı. Vücudunda yüksek dozda uyuşturucu bulunmuş. Arkadaşları, doğruları söylerse cinayet aydınlanacak'' dedi.

Aslıhan Sinem Çiçek'in sır ölümü! Anneden yürek burkan çağrı: Cinayeti arkadaşları aydınlatacak

İzmir'in Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında Bornova'daki bir restoranda garson işi ile ilgili görüşmek için evden ayrıldı. Sinem akşam saatlerinde dönmeyince, babası Serdar Çiçek, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in cenazesi, aynı gün Hilal Habeşi Camii'nde kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA

Çiçek'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatan ekipler, şüpheli olarak Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Çiçek'in cep telefonu üzerinden çıkan Kaya, çıkarıldığı mahkemece 'gasp' suçundan tutuklandı. Öte yandan Sinem'in Bornova'daki iş görüşmesinden çıktıktan sonraki anları, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Aslıhan Sinem Çiçek'in hafif ticari bir aracı bindiği görülüyor.

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'İKİ DEFA KALBİ DURMUŞ'

Genç kızın büyük üzüntü yaşayan babası Serdar Çiçek, DHA'ya konuştu. Kızının iş görüşmesine gitmek için ayrıldığını, kendisinden bir daha haber alamadıklarını belirten Çiçek, "Kendisini daha sonra hastanede bulduk. Yüksek derecede ateşi varmış. Vücudunda yüksek oranda uyuşturucu madde tespit edilmiş. Ancak uyuşturucunun ne olduğunu henüz bilmediklerini söylediler. Kalbinin hızlı attığını ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ertesi gün saat 13.00'te kızım yaşamını yitirdi. İki defa kalbi durmuş" dedi.

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'BAHSETTİĞİ DİĞER İSİMLER KİMLER'

Kızının bulunduğu yerde birçok kişinin alkol aldığını ifade eden Çiçek, olaya ilişkin çeşitli iddialarda bulundu. Baba Çiçek, şunları anlattı: "Otoyol kenarı. Orada bir motosikletliyi fark ediyorlar. Polis duruyor, 5 adım yakınında da kızım yerde yatıyor. Kızım şuursuzca bağırmış. 'Diğerleri nerede, beni taciz etmeye kalkıştılar' demiş. 2-3 isim söylüyor. Bunlardan biri yakınında yakalanan motosikletli Burak Kaya. Kızımızın telefonu Burak Kaya'nın üzerinden çıkıyor. Motosikletinden bıçak çıkıyor. İkisinin üstü de kanlı. Savcının talebi ile bıçaklı gasptan bu kişi tutuklanıyor. Diğerleri nerede? Bilgi edinemiyoruz. Diğerleri yakalandı mı? Kızımın iş görüşmesi sonrası iki kız arkadaşıyla, Bornova'da kahve içtiğini öğrendim. Onların da ifadesi alınmış, çelişkili konuşmuşlar. Kızımın olay yerinde bahsettiği diğer isimler kimler? Bunların araştırılmasını istiyoruz. Suçluların bulunması için devletimizden destek istiyoruz. Adalet istiyoruz. Kadın cinayetlerin durdurulmasını istiyoruz. Canımız yandı, evladımız gitti. Diğer genç kızlarımızın başına bir şey gelmesin."

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''ARKADAŞLARI ÇELİŞKİLİ İFADE VERİYOR''

Öte yandan Sabah'ın haberine göre, anne Remziye Çiçek, kızlarını alan kişilerin kim olduğunu bilmediklerini söyledi. Anne Çiçek, "Kızım sır saklamazdı. Kızımın en son yanlarına gittiği kız arkadaşları çelişkili ifadeler veriyorlar. Kızımın kendilerinin yanından motosikletle ayrıldığını söylüyorlar ancak güvenlik kamerası görüntülerinde kızım bir araçla ayrılıyor. Kızımı almaya gelen aracı tanımıyoruz. Aracın plakasını araştırıyoruz. Kızımın yanında bulunan Burak Kaya ve kızımın polise söylediği isimleri tanımıyoruz. Kızımın arkadaşlarını tanırım" diye konuştu.

"AMBULANS 45 DAKİKA GEÇ GELMİŞ"

Kızının vücudunda yüksek dozda uyuşturucu bulunduğunu belirten anne Remziye Çiçek, "Kızım kesinlikle uyuşturucu kullanmazdı. Vücudunda yüksek dozda uyuşturucu bulunmuş. Kızım yaralı halde 45 dakika ambulans beklemiş. Polis 10 dakikada bir aramış ama ambulans 45 dakika geç gelmiş. Normalde en fazla 4 dakikada gelebilirdi" açıklamasında bulundu.

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"CANIM YANIYOR KATİLLER BULUNSUN"

Katillerin bulunmasını isteyen acılı anne , "Kızımın katillerinin bulunmasını istiyorum. Kızım uyuşturucu kullanmazdı. Arkadaşları, doğruları söylerse cinayet aydınlanacak. Canım yanıyor. 12 yaşında bir oğlum var. Onun da psikolojisi bozuldu. Uyuşturucu bitmediği sürece bunlar olmaya devam edecek" dedi.

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İzmir
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