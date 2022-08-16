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Aslıhan Sinem Çiçek'in telefonu üzerinde bulunmuştu! İfadesi ortaya çıktı: 'Yolun ortasında görünce...'

16.08.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de iş görüşmesine gittikten sonra eve geri dönmeyen Aslıhan Sinem Çiçek (18), bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Çiçek'in şüpheli ölümünün ardından, genç kızın cep telefonu üzerinde bulunan Burak Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Kaya'nın ifadesinde, Çiçek'i tanımadığını, yolun ortasında oynarken görünce başına bir şey gelmemesi için yol kenarına götürdüğünü söylediği belirtildi. Kaya’nın, cep telefonunu ile ilgili sorulan soruları ise yanıtsız bıraktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Aslıhan Sinem Çiçek'in telefonu üzerinde bulunmuştu! İfadesi ortaya çıktı: 'Yolun ortasında görünce...'

İzmir'in Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki bir restoranla garsonluk işi ile ilgili görüşmek için evden çıktı. Sinem akşam eve dönmeyip, telefonuna da ulaşılamayınca babası Serdar Çiçek, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi.

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Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatan ekipler, şüpheli olarak Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Çiçek'in cep telefonu üzerinden çıkan Kaya, sevk edildiği adliyede 'gasp' suçundan tutuklandı.

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İŞ GÖRÜŞMESİ SONRASI ARACA BİNİP AYRILMIŞ

Bu arada, Sinem'in Bornova'da iş görüşmesinden çıktıktan sonraki anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aslıhan Sinem Çiçek'in bir hafif ticari araca bindiği görüldü.

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BABASI: KANINDA YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURU TESPİT EDİLDİ

Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar Çiçek (41), kızının kanında yüksek miktarda uyuşturucu tespit edildiğini belirterek, "Kızımın olay yerinde bahsettiği başka isimler kimler? Bunların araştırılmasını istiyoruz. Suçluların bulunması için devletimizden destek istiyoruz. Adalet istiyoruz. Kadın cinayetlerin durdurulmasını istiyoruz. Canımız yandı, evladımız gitti. Diğer genç kızlarımızın başına bir şey gelmesin" dedi.

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TELEFON SORUSUNA YANIT VERMEMİŞ

Aslıhan Sinem Çiçek'in cep telefonunun üzerinden çıktığı Burak Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Çiçek'i tanımadığını ve yolda tesadüfen görüp yanına gittiğini önü süren Kaya polisteki ifadesinde, "Yoldan geçerken gördüm. Yol ortasında oynuyordu. Başına bir şey gelmesin diye alıp yol kenarına götürdüm. Beni tokatladı. Bunun üzerine bıraktım" dediği belirtildi. Buna karşın Kaya'nın, genç kızın cep telefonunun üzerinden çıktığının hatırlatılması üzerine sorulan sorulara yanıt vermediği öğrenildi.

(DHA)

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İzmir
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