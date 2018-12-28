Aslıhan'ın ölümüne neden olan sürücü ve yakınlarına tepki

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın (19) ölümüne neden olan sürücü C.D.'nin (23) yargılanmasına başlandı. Duruşma sonunda sanık ve yakınlarının tavrından yakınan baba Okan Kocapınar, "Bir insanın hayatına mal olduğunun farkında değil. Ailesi de aynı şekilde. Pişmanlık duyguları yok. Çok rahatlar" diye tepki gösterdi. Olay, 14 Kasım günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. C.D.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan AÜ Mimarlık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar'a çarptı. Yola savrulan Kocapınar'ı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Aslıhan Kocapınar'ın, tedaviye alındığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Kocapınar'ın bağışlanan 2 böbreği, karaciğeri ve korneaları, nakil bekleyen hastalara nakledildi. Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi. Kocapınar'a çarpan sürücü C.D. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sürücü C.D., ölen Aslıhan Kocapınar'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Sanık C.D. savunmasında, 50-55 kilometre hızla gittiğini belirterek, Aslıhan Kocapınar'ın kulağında kulaklıkla yola adım attığını söyledi. Kazadan dolayı pişman olduğunu aktaran C.D., “Ben Aslıhan'a çarptığım sırada frene basmadım. Çünkü frene basmış olsaydım arabanın altına alırdım. Aslıhan aracın ön camına çarptıktan ve yere düştükten sonra frene bastım" dedi. Aslıhan Kocapınar'ın babası Okan Kocapınar ise sanığın 30 saniye beklememesi ve oradakilere hava atmak gayesiyle kızını hayattan kopardığını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşmada dinlenen tanıklar ise sürücünün hızının 70-80 km olduğunu öne sürdü, fren sesi de duymadıklarını söyledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına kadar veren mahkeme, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi. 'PİŞMANLIK DUYGULARI YOK' Duruşma sonunda DHA'ya konuşan acılı aile, sanık ve yakınlarının tavrından yakındı. Okan Kocapınar, “Benim 19 yaşındaki kızımı hayattan kopartan arkadaş, olayı basite indirgeyerek bir insanın hayatına mal olduğunun farkında değil. Ailesi de aynı şekilde. Bir pişmanlık duyguları yok. Çok rahatlar. Basit bir kaza olmuş gibi basitleştirmeye çalışıyorlar. Canımız gitti. Biz bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz. Gittiği yere kadar götüreceğiz. Türk kamuoyundan büyüklerimizden bu davanın arada kaybolup gitmemesi için herkesin bu davaya odaklanmasını istiyoruz. Yardım istiyoruz" diye konuştu.Ailenin avukatı Mehmed Emin Sakin, karşı tarafın suçlamayı kabul ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Biz burada kişinin hayatını hiçe sayacak bir davranışın söz konusu olduğuna dikkat çektik. Biz fiilin kasten öldürme olduğunu söylüyoruz. Ağırlaştırışmış müebbet hapis istedik. Mobese görüntülerinin mahkemece izlenmesini talep ettik. Sanık hızının normalin altında olduğunu ve Aslıhan'ın kulaklık taktığını gündeme getirdi. Kulaklığı gördüğü halde neden frene basmadığını sorduk. Bu konuda bize makul açıklamalar sunamadılar." Anne Ayşe Kocapınar da çok acı çektiğini söyleyerek, “Hakimin vicdanına, merhametine bırakıyorum artık. Sonuna kadar gitmeyi düşünüyorum. Sanığı ilk defa gördüm. Ağlamaktan konuşamadım. İçim daha çok acıdı" dedi. Aslıhan Kocapınar'ın ablası Esra Nur Kocapınar, çok sinirli olduğunu belirterek, “Karşı taraf suçlu olmasına rağmen bize hala 'göreceksiniz' şeklinde ithamlarda bulunması sinirimi bozdu. Benim kardeşim öldü. Sanık sandalyesinde benim kardeşim olsaydı, ölenin yakınlarının ayaklarına kapanır ayaklarını öperdim. Bunlar nasıl insanlar. Bizi tehdit ediyorlar. Buraya okumaya gönderdim. Kardeşimin Azraili oldu o çocuk. Yüce adalete güveniyorum. Hepsini Allah'a havale ediyorum" diyerek gözyaşı döktü.

