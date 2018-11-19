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Aslıhan'ın yaşamını yitirdiği yere üst geçit yapılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 14:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın (19) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın ardından, AÜ öğrencileri, olay yerinde anma töreni yaptı.

Aslıhan'ın yaşamını yitirdiği yere üst geçit yapılacak

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın (19) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın ardından, AÜ öğrencileri, olay yerinde anma töreni yaptı. Kazanın yaşandığı yere, Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından üst geçit yapılacağı kaydedildi.
AÜ Mimarlık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar, 14 Kasım Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek istedi. Kocapınar'a, C.D. (23) yönetimindeki 07 ADE 243 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak ağır yaralanan Aslıhan Kocapınar için çevredekiler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kocapınar'ın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Aslıhan Kocapınar'ın bağışlanan 2 böbreği, karaciğeri ve korneaları, organ bekleyen hastalara nakledildi.
Aralarında Kocapınar'ın arkadaşlarının da olduğu AÜ Öğrenci Konseyi üyeleri, bugün kazanın meydana geldiği yolda anma töreni düzenledi. Ellerinde karanfillerle yol kenarına gelen üniversite öğrencileri, 'Başka Aslıhan'lar ölmesin' diye slogan attı. Üniversitenin kuzey çıkış kapısının olduğu yere acilen yaya üst geçidi yapılması gerektiğini söyleyen AÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Muhammet Fatih Özel, geçite de 'Aslıhan Kocapınar Yaya Üst Geçidi' adının verilmesini istedi.
Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, kazanın olduğu yere bir üst geçit yapmak için çalışma başlattığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Aslıhan'ın yaşamını yitirdiği yere üst geçit yapılacakAslıhan'ın yaşamını yitirdiği yere üst geçit yapılacakAslıhan'ın yaşamını yitirdiği yere üst geçit yapılacakAslıhan'ın yaşamını yitirdiği yere üst geçit yapılacak

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