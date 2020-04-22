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Aslında yakından tanıyoruz: Xiaomi Mi 10 Youth Edition geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.04.2020 10:25 | Son Güncelleme

Xiaomi, Şubat ayı ortasında Çin’de Mi 10 5G ve Mi 10 Pro 5G’den oluşan Mi 10 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Amiral gemisi cihazların tanıtımından sonra Mart ayı sonunda Mi 10 Lite 5G adlı yeni bir üye Avrupa pazarına giriş yaptı.

Aslında yakından tanıyoruz: Xiaomi Mi 10 Youth Edition geliyor!

Şimdi, bu cihaz aynı zamanda şirketin kendi ülkesinde Xiaomi Mi 10 Youth Edition olarak piyasaya sürülecek gibi görünüyor.

Redmi K30 5G firmanın Quallcomm Snapdragon 765 5G yonga seti kullanan ilk telefonuydu. Xiaomi Mi 10 Youth Edition bu yonga setini kullanan ikinci telefon olacak. Ana işlemci Single-core 2.4 GHz Kryo 475. Bildiğiniz gibi piyasaya yeni sürülen orta seviye modellerin bir çoğu Snapdragon 765 5G modem kullanıyor. Oppo Find X2 Lite, LG Velvet, Redmi K30 5G bunlardan sadece bir kaçı. Telefonda 6GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile 8GB RAM ve 128GB depolama alanı olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor.

Telefon ekran içi parmak izi sensörüne sahip 6.57 inç FHD + çözünürlüklü AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Ön panelin üst tarafında damla çentikli 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Arka gövdede ise kare şeklinde sıralanmış dörtlü kamera kurulumu mevcut. Ana kamera 48MP çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram aralığında. Cihazda bu kameraya ek olarak 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera, 5MP çözünürlüğünde makro lens ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor.

Avrupa’da 349€’dan satılıyor!

Sadece 7.98mm kalınlığında ve 192gr ağırlığında olacak olan telefon Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu MIUI 11 ile birlikte geliyor. Cihazda 4160mAh’lık bir batarya mevcut. Bu batarya 20W hızlı şarj desteği sunuyor ve USB Type-C giriş ile şarj ediliyor. Telefon mavi, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Avrupa pazarındaki başlangıç satış fiyatı ise 349€.

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