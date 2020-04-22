Aslında yakından tanıyoruz: Xiaomi Mi 10 Youth Edition geliyor!

Şimdi, bu cihaz aynı zamanda şirketin kendi ülkesinde Xiaomi Mi 10 Youth Edition olarak piyasaya sürülecek gibi görünüyor.

Redmi K30 5G firmanın Quallcomm Snapdragon 765 5G yonga seti kullanan ilk telefonuydu. Xiaomi Mi 10 Youth Edition bu yonga setini kullanan ikinci telefon olacak. Ana işlemci Single-core 2.4 GHz Kryo 475. Bildiğiniz gibi piyasaya yeni sürülen orta seviye modellerin bir çoğu Snapdragon 765 5G modem kullanıyor. Oppo Find X2 Lite, LG Velvet, Redmi K30 5G bunlardan sadece bir kaçı. Telefonda 6GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile 8GB RAM ve 128GB depolama alanı olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor.

Telefon ekran içi parmak izi sensörüne sahip 6.57 inç FHD + çözünürlüklü AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Ön panelin üst tarafında damla çentikli 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Arka gövdede ise kare şeklinde sıralanmış dörtlü kamera kurulumu mevcut. Ana kamera 48MP çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram aralığında. Cihazda bu kameraya ek olarak 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera, 5MP çözünürlüğünde makro lens ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor.