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Aslışah Alkoçlar evlendikten sonra hemen soyadını değiştirdi

07.02.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Aslışah Alkoçlar evlendikten sonra hemen soyadını değiştirdi

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturdu. Demirağ ile hayatını birleştiren Alkoçlar, Instagram hesabında soyadını, "Aslışah Demirağ" olarak güncelledi.

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'la iş insanı Kaan Demirağ, iki gün önce sade bir tören ile evlendi. 9 Ocak'ta nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturdu.

Düğüne pandemi nedeniyle sınırlı sayıda insanın katıldığı öğrenildi. Alkoçlar'ın sade bir gelinlik tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

"AŞK DOLU BEYAZ SAYFA AÇTIK"

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Mutluluğa "Evet" diyen ikilinin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Demirağ, ailece çekilen karelerini "Aşk dolu beyaz sayfa açtık" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Kaan Demirağ, gönderisine kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Aslışah Alkoçlar da eşi ile verdiği bu pozu, "Mr & Mrs Demirağ" notuyla yayınladı.

Ardından Demirağ ile hayatını birleştiren Alkoçlar'ın, Instagram hesabında soyadını, "Aslışah Demirağ" olarak güncellediği görüldü.

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