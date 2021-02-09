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Asma kattan düşen bina görevlisi hayatını kaybetti

09.02.2021 00:51 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te, çalıştığı binanın asma katına malzeme almaya giren ve kartonpiyer zemine bastıktan sonra dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten kafa üstü aşağı düşen bina görevlisi hayatını kaybetti.Olay, Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi 98 nolu cadde üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

Gaziantep’te, çalıştığı binanın asma katına malzeme almaya giren ve kartonpiyer zemine bastıktan sonra dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten kafa üstü aşağı düşen bina görevlisi hayatını kaybetti.
Olay, Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi 98 nolu cadde üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki bir binada apartman görevlisi olarak çalışan beş çocuk babası Servet D. (45), akşam saatlerinde malzeme almak için asma kata girdi. Asma katta malzeme almaya çalışan bina görevlisi Servet D., dengesini kaybederek kartonpiyer zemine bastı. Bu esnada kartonpiyer zeminin ağırlığa dayanamayarak parçalanması üzerine bina görevlisi, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü yere çakıldı.

Öldüğü saatler sonra fark edildi
Servet D.’den yaklaşık iki saat haber alamayan yakınları, olay yerine baktıklarında talihsiz adam kanlar içinde hareketsiz şekilde buldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Servet D.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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