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Asma kattan düşen kadın ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 22:32 | Son Güncelleme

Siirt’te bir düğün salonunun da asma katından düşen kadın ağır yaralandı.Edinilen bilgiyi göre olay, Barış Mahallesi’nde bir düğün salonunun da meydana geldi.

Asma kattan düşen kadın ağır yaralandı

Siirt’te bir düğün salonunun da asma katından düşen kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgiyi göre olay, Barış Mahallesi’nde bir düğün salonunun da meydana geldi. Halime Aydın (56) düğün salonunun asma katında telefonla konuştuğu esnada dengesini kaybederek yere düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince ağır yaralanan Aydın, Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aydın’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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