HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar kamerada

Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar kamerada

23.06.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da esnaflık yapan vatandaş, iş yerindeki asma katın ağırlığını kaldıramaması sonucu aşağıda bulunan oğlunun üzerine düştü. Esnafın, oğlunun üzerine düşme anları ise iş yerindeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi’nde bir iş yerinde yaşandı.

Bayrampaşa'da iş yerinde patlama sonrası yangınBayrampaşa'da iş yerinde patlama sonrası yangın

İddiaya göre, esnaflık yapan Ersin Kaya dükkanın asma katına eşya taşıdığı sırada zeminde bulunan ahşabın ağırlığını taşıyamaması sonucu parçalanmasıyla asma katın altında bulunan oğlunun üzerine düştü.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Esnafın asma kattan oğlunun üzerine düşme anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Düşme sonrası neye uğradıklarını şaşıran baba-oğul, bir süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Hafif şekilde yaralanan baba ile oğlu, hastanede yapılan tedavilerinin ardından eve gönderildi.

"ALLAH KORUDU"

Olay anını aktaran dükkan sahibi Ersin Kaya, "Oğlum da ben de şok geçirdik. Çok şükür hayati bir tehlikemiz yok. Hastaneye gittik. Sadece ufak tefek sıyrıklarla kazayı atlattık. Daha kötü bir durum olmadığı için mutluyuz. Allah korudu’’ şeklinde konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay
Otoyolda korkunç kaza! Feci şekilde can verdiOtoyolda korkunç kaza! Feci şekilde can verdi
Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini affetmedi

Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini affetmedi

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Delta varyantı uyarısı: Hızlı bulaşıyor, tedavisi zor

Delta varyantı uyarısı: Hızlı bulaşıyor, tedavisi zor

Meksika'da dehşete düşüren anlar! Köprüye çıplak halde astılar

Meksika'da dehşete düşüren anlar! Köprüye çıplak halde astılar

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Canlı yayınlayın

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Canlı yayınlayın

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, sevgilisiyle cezaevinde evlendi

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, sevgilisiyle cezaevinde evlendi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.