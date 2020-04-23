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Asma köprüde 23 Nisan konvoyu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2020 15:24 | Son Güncelleme

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi. Şehir turu atan görevliler, Türk bayrağı ve Atatürk resimleriyle süslenmiş araçlar ilçede bulunan asma köprü üzerinden geçti.

Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamaya başladı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde 23 Nisan kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Korona virüs salgını nedeniyle yapılamazken, kaymakamlık ve belediye kutlamaları çocukların ayağına getirdi. Kurum araçları Türk bayrağı ve Atatürk resimleriyle donatılırken, ilçe merkezinde şehir turu atıldı. Camlarında ve balkonlarından geçit törenini izleyen minikler büyük mutluluk yaşadı.

Öte yandan şehir turu sırasında çok sayıda araç ilçede bulunan ve Barhal çayı üzerine kurulu asma köprüden geçti. 30 metre uzunluğunda bulunan asma köprü üzerinden geçişler köprünün fazla yükü kaldıramaması tehlikesi nedeniyle sırayla yapıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
asma köprü 23 Nisan

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