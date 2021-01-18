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  4. Asma köprünün halatları kopunca aracıyla köprüde asılı kaldı

Asma köprünün halatları kopunca aracıyla köprüde asılı kaldı

18.01.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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Artvin’in Arhavi ilçesinde 50 metre uzunluğundaki ahşap asma köpründen aracıyla geçmek isteyen sürücü halatların kopmasıyla büyük korku yaşadı.Artvin’in Arhavi ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’ni Yemişli Mahallesi’ne bağlayan 50 metre uzunluğundaki tarihi ahşap köprü, bölge halkı tarafından uzun yıllardır hem araç hem de yaya olarak ulaşımı sağlıyor.

Artvin’in Arhavi ilçesinde 50 metre uzunluğundaki ahşap asma köpründen aracıyla geçmek isteyen sürücü halatların kopmasıyla büyük korku yaşadı.
Artvin’in Arhavi ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’ni Yemişli Mahallesi’ne bağlayan 50 metre uzunluğundaki tarihi ahşap köprü, bölge halkı tarafından uzun yıllardır hem araç hem de yaya olarak ulaşımı sağlıyor. İsmi belirlenemeyen bir sürücü 08 EC 523 plakalı otomobiliyle köprüden geçtiği sırada köprünün halatlarını kopması sonucu büyük korku yaşadı. Çarpmanın etkisiyle sürücü hafif bir şekilde yaralanırken, araç ise bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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