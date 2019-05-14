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Asma yaprağı ile aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 09:52 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki bağlardan topladıkları taze yaprakları kilosu 4 TL'den satan kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Asma yaprağı ile aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki bağlardan topladıkları taze yaprakları kilosu 4 TL'den satan kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.
Hava sıcaklığının artmasıyla 'üzüm diyarı' olarak adlandırılan Manisa'da bağlar, yeşillendi. Sarıgöl ilçesindeki bağcılar da asma yapraklarını toplamaya başladı. Sabah erkenden bağlara giren kadınlar, öğle saatlerine kadar asmalardan taze yaprak topluyor. Kadınlar, toplandıkları yaprakları kilosu 4 TL'den satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Bir yandan taze yapraktan para kazanan kadınlar, diğer taraftan kış için salamura yaparak yapıyor. Kadınlardan yapraklar için para istemeyen bağ sahiplerinin kazancı ise 'aralama' denilen ve her yıl yapılması gereken yaprak seyreltme işleminin işçilik ücreti vermeden gerçekleştirilmesi oluyor.
Çanakçı Mahallesi'nde sakinlerinden olan ve bağlardan taze yaprak toplayan Neriman Akgümüş, "Arkadaşımın bağından bugün 54 kilo taze bağ yaprağı topladım. Hem ben kazanıyorum hem de arkadaşımın bağı aralanmış oluyor. Topladığım yaprağın parası bana kalıyor" dedi. Çanakçı'da yaşayanlardan bir salamura yaprak işletmesinin çalışanı Ayşe Güngör, "İşletmede 5 kiloluk 170 bidon salamura yaprak yaparsak, 65 TL alıyoruz. Ama arkadaşlarımın her biri, günde 340 bidona salamura yaprak doldurabiliyor. Sezon hayırlısıyla açıldı. Salamura yapraklar yurt içinde daha çok Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri illerine gönderiliyor" dedi.
'ALIMLAR EYLÜL AYINA KADAR OLACAK'
Salamura işletmecisi Zekeriya Eryılmaz, taze bağ yaprağı alımlarının eylül sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "Sarıgöl'de taze bağ yaprağı alımları bundan 15 gün öncesi kilosu 5 TL'den başladı. Şimdi ise yapraklar bollaştı, fiyatlarımız 4 TL oldu. Günlük taze yaprak alıp, anında salamura yapıyoruz. 5'er kiloluk bidonlara salamura yaprak yapılıyor. Şimdilik yurt içi sevkiyatlarımız var ilerleyen günlerde ihracat da olacak" dedi. Eryılmaz; bu yıl Sarıgöl ve çevresinden çok sayıda yaprak alıcısı tarafından 650 ton taze yaprak alımlarının gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.
'RAMAZAN YEMEĞİ HAZIR'
Toplanan taze asma yaprakları ramazan sofralarının lezzeti olmaya başladı. Topladığı ürünle yaprak dolması yapanlardan Kadriye Sarıhan, "Sarıgöl sultaniye üzümü bağlarımızdan topladığımız yapraklarımız için pirinç, bulgur, karabiber, soğan, nane, salça koyarak iç hazırlarız. Daha sonra taze bağ yaprağına sarıp yaklaşık bir saat pişmesini bekleriz. Ramazan yemeğimiz hazır, afiyet olsun" dedi.

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Asma yaprağı ile aile ekonomisine katkı sağlıyorlarAsma yaprağı ile aile ekonomisine katkı sağlıyorlarAsma yaprağı ile aile ekonomisine katkı sağlıyorlarAsma yaprağı ile aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

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