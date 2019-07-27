Asma yaprağı toplarken canından oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, tek katlı evinin balkonunda asma yaprağı toplayan Kamuran Gündüzbey (67), beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Elmalı ilçesi Kapmescit Mahallesi'nde meydana geldi. Kamuran Gündüzbey, tek katlı müstakil evinin balkonunda asma yaprağı toplamaya başladı. Balkon korkuluğuna çıkan Gündüzbey, beton zemine düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Gündüzbey, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kamuran Gündüzbey, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gündüzbey'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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