Asma yaprağı toplayarak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde birkaç ay devam edecek olan asma yaprağı toplama dönemi sayesinde kadınlar hem ev ekonomilerine katkıda bulunuyor hem de birikim yapıp evlerini ve eşyalarını yeniliyor.

Salihli Ovası'nın en önemli gelir kalemlerinden biri olan çekirdeksiz kuru üzüm sezonu öncesi kadınlar asma yaprağı toplayıp para kazanıyor. Türk mutfağının da en önemli lezzetlerinden olan sarmanın ana malzemesi olan asma yaprağı aile bütçelerine önemli bir ek gelir sağlıyor. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Bölgemizde çekirdeksiz kuru üzüm sezonu öncesi, 'yaprak açma' olarak da bilinen asma yaprağı toplama sezonu başlamış durumda. Salihli'nin birçok mahallesinde şu an kadınlar yaprak topluyor. Topladıkları bu yaprakları da tüccarlara satarak para kazanıyorlar. Salihli genelinde yüzlerce kadının bu şekilde ev ekonomilerine katkıda bulunup birikim yaptıkları biliniyor" dedi.

KÖYÜN GELİRİNİ ASMA YAPRAĞI OLUŞTURUYOR

Salihli'nin Kabazlı Mahallesi Muhtarı Selahattin Akcan ise "Mahallemizin tamamında kadınlar sabahın erken saatlerinden itibaren bağlara gelip asma yaprağı topluyorlar. Bu yaprakları satarak elde ettikleri gelirle de evlerinin ihtiyaçlarını gideriyorlar. Daha sonra ise çekirdeksiz kuru üzüm hasadı başlayacak. Bu yaprağın, gelirin ve düzenin devam edebilmesi için bu tarım arazilerinin korunması gerekiyor. Devlet büyüklerimizin de bizlere destek verip, sahip çıkması gerekiyor. Ülkemizdeki tarım alanlarının korunmasını, üreticilerimize destek verilmesini istiyoruz. Bu sayede ülke ekonomisine daha büyük katkılar sağlanacağına inanıyorum. Şu an bu mahallelerden toplanan yapraklar İstanbul ve Ankara başta, ülkemizin her yerindeki vatandaşlarımız tarafından tüketilmektedir. Salamura olarak toplanan bu yapraklar birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor" dedi.

'ÇOCUĞUMA HARÇLIK VERİYOR, EVİMİ YENİLİYORUM'

Salihli'de yaklaşık 20 yıldır asma yaprağı toplayıp kazanç elde ettiğini kaydeden Serap Kandemir, "Mayıs ayı itibariyle asma yaprağı toplamaya başladık. Haziran sonu temmuz ayı başına kadar da devam edecek. Bu çalışma için sabah 05.30 gibi üzüm bağlarına giriyoruz. Öğleden sonra da 14.00 gibi çıkıyoruz. Zor bir iş. Ama biz kadınlar için de çok güzel bir gelir kapısı. Asma yaprağından elde ettiğim gelirle çocuklarıma harçlık verebiliyorum, evimin eksiklerini gideriyorum. Bu yıl ise evime bir vestiyer, balkonuna da panjur yaptıracağım" dedi.

'GÜNLÜK 100 LİRA KAZANILABİLİR'

Kabazlı Mahallesi'ne yaklaşık 20 yıl önce gelin olarak geldiğini belirten Emine Demir, "Bu mahallede bağ yaprağı kadınlarının ekonomik özgürlüğüdür. Çünkü kadınlar istediği her şeyi yaprak parası ile alabiliyor. Kimisi bilezik yapıyor, kimisi çocuğuna kıyafet alıyor, kimisi evinin tadilatını yaptırıyor. Şu an da yaprağın kilogramı 5 lira. Bir kadın 10 saatlik bir çalışmanın ardından günlük 100 lira kazanabilir. Bu kadınlarımızın alın teridir. Ben bugüne kadar yaprak gelirini hep evimin tadilatı için harcadım, çocuklarımın geçimini sağladım. Aile bütçesine katkıda bulundum" diye konuştu.

'EKONOMİYE BÜYÜK BİR KAZANÇ'

Üzüm bağı sahibi Turgay Başgönül de kadınların asma yaprağı toplama işlemine 'yaprak açma' denildiğini belirtip, "Aslında asmalardaki gereksiz yaprakları alıp, hem salkımların nefes almasını, hem de salkımların daha güzel büyümesini sağlıyorlar" dedi.