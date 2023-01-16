'Asmayalım da besleyelim mi?' demişlerdi! İran'dan yeni tehdit: 'Herkes boğulur'

İran'da sokakta tansiyon düşmedi. Protestocular polisle çatıştı. Kalabalığın arasında gizlice giren bir istihbarat ajansı ise insanlar tarafından darp edildi. Mollar ise protestocuları 'Gemi zarar görürse herkes boğulur' diye tehdit etti.

DAKİKALARCA DARP EDİLDİ

İran'da rejim karşıtı protestolarda tansiyon yükseldi. Göstericiler polisle çatıştı. Gösterilerde bir rejim ajanı protestocuların arasına sızdı ancak kim olduğu anlaşılınca göstericiler rejim üyesine saldırdı. Kalabalığın arasında kalan rejim ajanı dakikalarca darp edildi.

Kanal D Haber'in haberine göre gösterilere her geçen gün katılımın arttığı Zahidan'da göstericiler bir caminin yakınında insan zinciri oluşturdu. Hamaney'e ölüm sloganları atıldı. İdamla yargılanan kişilerin aileleri de Tahran'da protestolar düzenledi.

"GEMİ ZARAR GÖRÜRSE HERKES BOĞULUR"

Rejim televizyon programlarındaki konuşmalarla protestocuları hedef göstermeye devam etti. Mollalar, rejimi bir 'gemi'ye benzetip tehditler savurdu. 'Gemi zarar görürse herkes boğulur' açıklaması geldi.

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"ASMAYALIM DA BESLEYELİM Mİ?"

Ülke genelinde protestolar devam ederken geçtiğimiz günlerde bir molla katıldığı programda 'Neden idam yerine müebbet hapis vermiyorsunuz?' sorusuna, 'Bunlar hapse girdiğinde çok masraf oluyor, bu masrafları kim ödeyecek?' dedi.



