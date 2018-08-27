Asmin babasız büyüyor

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA) - SUUDİ Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Sinan Karadaş'ın doğduğundan beri görmediği kızı Asmin Karadaş (1), babasız büyüyor. Sinan Karadaş'ın eşi Birgül Karadaş, eşinin sadece uyuşturucu bulunan yükün naklinden sorumlu olduğunu ve bu nedenle suçunun bulunmadığını öne sürdü. Suudi Arabistan'da mobilya işi yapan Sinan Karadaş, arkadaşının Mersin'den ihraç ettiği buzdolabında ele geçirilen uyuşturucu haplar nedeniyle Cidde'de, 8 Ocak 2017 tarihinde, 8 kişiyle birlikte tutuklanarak, cezaevine konuldu. İdamla yargılanan Karadaş, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşinin tutuklandığı dönemde üçüncü çocuğuna hamile olan Birgül Karadaş'ın dünyaya getirdiği kızı Asmin de babasını henüz göremedi. Şu an 1 yaşında olan küçük Asmin'in babasına kavuşmasını istediğini belirten Birgül Karadaş, "Eşimin uyuşturucu bulunan buzdolaplarıyla hiçbir alakası yok. Sadece nakil işlerini takip etmiş. Eşimin suçsuz olduğuna inanıyor ve bir an önce serbest bırakılmasını istiyorum" dedi.
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