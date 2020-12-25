ASMR videosu nedir? Ne anlama gelir?

Düşük frekansa sahip seslerle tetiklenen hissi ortaya çıkarmayı amaçlayan ASMR videolarında, ilgi çeken sesleri çıkarmak için farklı yöntemler kullanılır. Bu yöntemler arasında bir gazetenin sayfasını çevirme, bir fırça ile saçları tarama, bir kalemi kağıt üzerinde hareket ettirme ve yemek yeme yer alır. Videoyu üreten kişinin yaratıcılığına bağlı olarak çeşitlilik gösteren ses kaynaklarının asıl amacı düşük frekanslı sesler ile kişide farklı bir his oluşturmaktır. Birçok kişinin benzer sesleri duyduğunda fark ettiği ancak anlam veremediği ortak hisler 2000’li yılların başında internet üzerinde paylaşılmaya başlanmıştır. Günden güne popülerleşen bu paylaşımların sonucunda bilim adamları bu deneyime ASMR ismini vermiştir.

ASMR Yayını İçeriklerini Neler Oluşturur?

Beyinsel orgazm olarak nitelendirilen ASMR etkisi; farklı ortamlarda, durumlarda ve olaylarda kendini gösterebilir. Bu ilginç hissi birçok kişide ortaya çıkarmak amacıyla çekilen ASMR videoları genellikle kamera karşısına geçen bir kişinin çıkardığı seslerden ibarettir. Bu sesler; fısıltı ve çok yavaş bir konuşmadan meydana gelebileceği gibi çeşitli nesneler kullanarak yaratılan ses serilerinden de oluşabilir.

ASMR Yayını İçin Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

ASMR videoları YouTube üzerinden incelendiğinde tercih edilen ortak yöntemler olduğu fark edilmiştir. Videolarda kullanılan bu yöntemler şunlardır:

Sessiz paket açılması: Karton paketlerin ya da plastik ambalajların açılımının yavaş ve dokunaklı bir şekilde gerçekleştiği ASMR video çeşitleridir. Videoyu çeken kişilerin oldukça yavaş hareket ettikleri bu videolar genellikle parmak ve tırnak hareketleri üzerinde yoğunlaşır.

Saç kesilmesi: Makas kullanarak kişinin saçını keserken ortaya çıkan düşük frekanslı sese odaklanan bu videolar en etkileyici türler arasındadır. Makasın saçı keserken çıkardığı sesin yanı sıra saç fırçaları ve tarakları da ASMR videoları için tercih edilen araçlar arasındadır.

Tıklama sesleri: Kişinin tırnağını farklı türdeki cisimlere dokundurarak ya da sürterek meydana çıkardığı sesler üzerine yoğunlaşan bir yöntemdir. Plastik ya da karton kutuların üzerine yapılan dokunmalar sonucunda çıkan seslerin yanı sıra cam ekranların üzerine tırnak ile vurulması sonucu çıkan sesleri de içerir.

Sessiz konuşmak: Profesyonel rollerde karşınıza çıkan kişilerin kısık sesli ya da fısıltıyla konuşmalarını içeren video çeşitleridir. Doktor, hemşire ya da öğretmen rollerine giren kişilerin sessiz bir şekilde konuşmalarından meydana gelen bu videolar birçok takipçiye sahiptir.

Spa ve masaj: Masörün kişinin teni üzerinde yaptığı dokunuşlardan meydana gelen seslerin videoya çekilmesiyle oluşan bir ASMR türüdür.

Uyku seansı: Kişinin rahat bir uyku çekmesi amacıyla oluşturulan bu videolar bireyi uykuya hazırlar. Uyku seansı için çekilen videoları genellikle uykuya dalmakta sorun yaşayan kişilerin uyumadan hemen önce dinlemeye başladıkları bilinir.

Mukbang: Yemek yerken çekilen bu video türünde hiç konuşulmaz ve kişi yemek yerken ortaya çıkan sesler ile seyirci baş başa kalır. Soslu ve çıtır kaplamalı gıdalar tercih edilerek çekimlerde daha çok ses çıkması sağlanır.

Poşet sesi: Poşete dokunulduğunda oluşan hışırtı sesinden faydalanarak oluşturulan bu video türünde genellikle plastik ve karton poşetler tercih edilir. Yakın mikrofon kullanılarak çekilen bu videolar poşetin çıkardığı hışırtıdan meydana gelir.