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  4. ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Akdaş:

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Akdaş:

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:26 | Son Güncelleme

ASO 1.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Akdaş:

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, “Fabrikamızda yaklaşık 130 firma eğitim aldı ve bunlardan 8’i burada aldığı teknik bilgileri üretimlerinde uygulayarak verimliliklerini artırdı” dedi.
Akdaş, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’nin 2023’te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için teknoloji ağırlıklı ürünlere yönelmesi gerektiğini söyledi. Teknoloji üreten bir yapıda olmak için teknoloji ağırlıklı sanayiye, içinde teknoparkların olduğu modern OSB’lere ihtiyaç olduğunu ifade eden Akdaş, ASO 1. OSB olarak böyle bir bölge oluşturma çabası içinde olduklarını belirtti.

“Fabrikamızda yaklaşık 130 firma eğitim aldı ve bunlardan 8’i burada aldığı teknik bilgileri üretimlerinde uygulayarak verimliliklerini artırdı”
Model fabrika projesi, teknopark projesi ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için yapılan tüm eğitim hizmetlerinin bu amaçlarla uygulamaya konulan projeler olduğunu vurgulayan Akdaş, "2018 yılında bölgemizde faaliyete geçen model fabrikada işletmelerimize yalın üretim eğitimleri verilmektedir. Model fabrika ile kar etmeyi değil firmalara kar ettirmeyi hedefliyoruz. Model fabrika, yalın üretimin nasıl yapılabileceğini ortaya koyan bir uygulama. Fabrikamızda yaklaşık 130 firma eğitim aldı ve bunlardan 8’i burada aldığı teknik bilgileri üretimlerinde uygulayarak verimliliklerini artırdı” dedi.
Akdaş, yaptığı açıklamada programın önemine vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:
"Model Fabrika Öğren Dönüş programı kapsamında firmaların dönüşüm liderlerine eğitimler verilerek, düzenli firma ziyaretleri gerçekleştirildi. Pilot programın etkili şekilde uygulanması için verilen eğitimler pilot hatlarda paralel olarak uygulandı. Uzman danışmanlar, işletmelere düzenli firma ziyaretleri gerçekleştirerek projelerdeki ilerlemeler izlendi. Eğitim alan firmalar; israfları azaltma, sıfır hataya yaklaşma, hatayı bir daha tekrarlamama, talep miktarlarındaki ani değişimlere en hızlı şekilde tepki verebilme, tam zamanında üretme, sürekli iyileştirme (KAIZEN) düşünce tarzını benimseme, kaliteyi standart bir değer haline getirme gibi sonuçlar elde edildi. Program kapsamında öğrendiklerini üretim tesislerinde uygulayan firmalar, yüzde 140’a kadar verimlilik artışı sağlamış oldu. Model fabrikada yürütülen eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sayesinde başta bölgemiz olmak üzere tüm Ankara ilini ve çevre illeri de kapsayacak şekilde işletmelerin yalın üretim alanındaki vizyonları ve kapasiteleri gelişmekte, verimlerini artırarak karlılıkları artırmak, dijital dönüşüme geçişleri açısından yol haritaları oluşturulmaktadır. ‘Öğren ve dönüş’ programı kapsamında verilen eğitimler neticesinde hedefimiz işletmelerimizi çok daha verimli hale getirebilmek; rekabetçiliğini artırmak ve dijitalleşmeye dönmek."

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