ASO 1. OSB’den üniversite-sanayi işbirliği hamlesi

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Niyazi Akdaş, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TUSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak ile bir araya gelerek üniversite ve sanayi işbirliği konusunda ortak yürütülecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Rektörlük makamında gerçekleşen toplantıya; ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, TUSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, ASO 1. OSB Başkan Yardımcıları Namık Kodaman ve Mustafa Bozkurt, Yönetim Kurulu üyeleri Serdar Tütek ve Tahsin Ata, Üniversite İş Dünyası İş Birliği Platformu temsilcileri ve fakülte dekanları katıldı.

“Bizi teknoloji çağının öncüsü yapacak olan kurumların başında üniversiteler gelmektedir”

Üniversite ziyaretinde ASO 1. OSB hakkında bilgiler veren Başkan Akdaş, OSB yatırımcıları ile üniversite öğretim üyelerinin daha fazla bir araya gelerek Ankara sanayisi ve ASO 1. OSB için faydalı olabilecek projeler hakkında bilgi alış verişinde bulunması gerektiğini vurguladı. Ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarını bünyesinde barındıran ve eğitim faaliyetleri ile dikkat çeken ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler veren Başkan Akdaş, "Bölgemizde Ankara’ya değil Türkiye’ye de örnek olacak 7 tane farklı okulumuz var. ASO 1. OSB Yönetim Kurulu olarak sanayicilerimize ve yaklaşık 50 bin iş ortağımız olarak gördüğümüz çalışanımıza fayda sağlayacak her türlü katkıyı vermek adına çalışmalar yapıyoruz. Eğitim bunların içinde önemli bir yer kaplıyor. Yaşadığımız bilgi çağının öncüleri arasında yer alabilmek için ülkemizin geleceğine değer katan, lider, yenilikçi ve vatansever bireyler yetiştirmek zorundayız. Bizi teknoloji çağının öncüsü yapacak olan kurumların başında üniversiteler gelmektedir. Üniversiteler, özel sektörün en büyük araştırma, geliştirme, inceleme, teknoloji ve bilgi kaynağıdır. Ankara Üniversitesi, dünya standartlarında mesleki eğitim ekipmanlarıyla öğrencilerimize en son teknolojiyle eğitim alma imkanı tanıyor olmanın yanı sıra Türkiye’nin önde gelen eğitim kadrosuyla gençlerimizi emin ellerde meslek hayatına hazırlayan bir üniversitemiz. Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek ve yeni projeleri hayata geçirmek buradayız” diye konuştu.