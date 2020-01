ASO 1. OSB’den üniversite-sanayi işbirliği hamlesi

“Bizi teknoloji çağının öncüsü yapacak olan kurumların başında üniversiteler gelmektedir” Üniversite ziyaretinde ASO 1. OSB hakkında bilgiler veren Başkan Akdaş, OSB yatırımcıları ile üniversite öğretim üyelerinin daha fazla bir araya gelerek Ankara sanayisi ve ASO 1. OSB için faydalı olabilecek projeler hakkında bilgi alış verişinde bulunması gerektiğini vurguladı. Ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarını bünyesinde barındıran ve eğitim faaliyetleri ile dikkat çeken ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler veren Başkan Akdaş, "Bölgemizde Ankara’ya değil Türkiye’ye de örnek olacak 7 tane farklı okulumuz var. ASO 1. OSB Yönetim Kurulu olarak sanayicilerimize ve yaklaşık 50 bin iş ortağımız olarak gördüğümüz çalışanımıza fayda sağlayacak her türlü katkıyı vermek adına çalışmalar yapıyoruz. Eğitim bunların içinde önemli bir yer kaplıyor. Yaşadığımız bilgi çağının öncüleri arasında yer alabilmek için ülkemizin geleceğine değer katan, lider, yenilikçi ve vatansever bireyler yetiştirmek zorundayız. Bizi teknoloji çağının öncüsü yapacak olan kurumların başında üniversiteler gelmektedir. Üniversiteler, özel sektörün en büyük araştırma, geliştirme, inceleme, teknoloji ve bilgi kaynağıdır. Ankara Üniversitesi, dünya standartlarında mesleki eğitim ekipmanlarıyla öğrencilerimize en son teknolojiyle eğitim alma imkanı tanıyor olmanın yanı sıra Türkiye’nin önde gelen eğitim kadrosuyla gençlerimizi emin ellerde meslek hayatına hazırlayan bir üniversitemiz. Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek ve yeni projeleri hayata geçirmek buradayız” diye konuştu.

“Ankara sanayisine katkı sunmaya her zaman hazırız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise yaptığı konuşmada toplumun can damarı olan sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’de öneminin giderek arttığını vurguladı. ASO 1. OSB’de yer alan eğitim faaliyetlerini yakından takip ettiğini söyleyen İbiş, sektör temsilcileri ile akademisyenlerin daha fazla bir araya gelerek problemleri ve çözümlerini doğrudan tartışıp, yeni projeler geliştirmelerini hedeflediklerini kaydetti. İbiş, üniversite-sanayi işbirliğiyle sanayicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalara ve ortak projeler üreterek Ankara sanayisine katkı sunmaya her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

“ASO 1. OSB Türkiye’nin dijital dönüşüm üssü olacak”

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak da gerçekleştirilen toplantıyla birlikte Dijital Dönüşüm seferberliğinin başladığını belirterek, "ASO 1. OSB, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve TÜSİAV Türkiye’de dijital dönüşüm seferberliği başlatmak için düğmeye bastılar. Şubat ayında imzalanacak işbirliği protokolü ile birlikte ASO 1. OSB Türkiye’nin dijital dönüşüm üssü olacak ve sanayide dijital dönüşümün kurumsallaştırılması sağlanacak" diye konuştu.