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ASO 1’inci OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek:

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 09:52 | Son Güncelleme

ASO 1’inci OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, “Çok güzel bir yeni nesil geliyor.

ASO 1’inci OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek:

ASO 1’inci OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, “Çok güzel bir yeni nesil geliyor. Bizden çok daha akıllı ve yetenekliler” dedi.
ASO 1’inci Orgnize Sanayi Bölgesi(OSB) bünyesinde bulunan Anaokulu 2018-2019 eğitim ve öğretim yılını düzenlenen yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreniyle tamamladı.
ASO 1’nci OSB bünyesinde bulunan Anaokulunda eğitim gören minik öğrencilerin mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu. Törende yöresel kıyafetler ve davul zurna eşliğinde halk oyunları oynayıp, dans gösterisi yapan minik öğrencileri izleyiciler ayakta alkışladı.
Mezuniyet töreninde konuşan ASO 1’inci OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, izleyicilere ASO 1’inci OSB’nin faaliyetleri ve eğitim uygulamaları hakkında bilgiler verdi. Ankara’nın başkent olmasının yanında önemli bir sanayi şehri haline geldiğini belirten Tütek, “ASO 1.OSB 331 sanayi parselinde tam kapasite faaliyet gösteren 280 fabrikasıyla, günlük 40.000 aracın giriş-çıkış yaptığı bir sanayi şehri haline gelmiştir” diye konuştu.
Bölge yönetimi olarak, mesleki ve teknik eğitime büyük önem verdiklerini söyleyen Tütek, Bölgede, anaokulundan çıraklık okuluna, teknik kolejden meslek yüksekokuluna kadar her türden mesleki ve teknik eğitim kurumları ile Türkiye’ye rol model oluşturacak eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini vurguladı.
Başarılı ve sonuç odaklı bir neslin geldiğini belirten Tütek,” Çok güzel bir yeni nesil geliyor. Bizden çok daha akıllı ve yetenekliler. Bizler anne ve babalar olarak çocuklarımızın yeteneklerini ve potansiyellerini sunmaları için onları cesaretlendirmeniz; kendilerine güvenmelerini ve yeteneklerini yansıtmalarını öğretmeliyiz. Tütek, konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz” sözleriyle bitirdi.
Konuşmaların ardından 3,4 ve 5 yaş gruplarındaki anaokulu öğrencileri çeşitli dans gösterileri yaptı.
ASO 1’inci OSB’de düzenlenen mezuniyet törenine ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Bölge Müdür Yardımcısı Kamil Sunal, çok sayıda veli ve minik öğrenciler katıldı.

ASO 1’inci OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek:

ASO 1’inci OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek:

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