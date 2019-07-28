Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, nükleer enerjinin, hem Türk sanayisinin teknoloji seviyesinin yükselmesi hem de enerji çeşitliliği bakımından kalkınma planında yer almasının oldukça önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı’nda, önümüzdeki süreçte nükleer enerjide atılacak adımları net bir şekilde ortaya konuldu. Nükleer güç santrallerinin elektrik üretim portföyüne dahil edilmesi ve nükleer enerjinin elektrik enerjisi üretimindeki payının artırılmasına ilişkin çalışmaların devam etmesine ilişkin hedefler de planda yer aldı. Kalkınma Planı’nda ayrıca, Akkuyu NGS’nin yanı sıra iki nükleer güç santralinin daha kurulumuna yönelik çalışmaların devam etmesi ve NGS’lerdeki teknoloji transferi sayesinde nükleer teknolojide dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması hedeflendi.

"Nükleerin sürdürülebilir enerji arzı sağlamada önemli bir yeri var"

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 11. Kalkınma Planı’nda nükleer enerjiye yer verilmesi konusunu değerlendirdi. Özdebir, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olması sebebiyle kaynak çeşitliliğini, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırması ve ulusal kaynaklara yönelmesi gerektiğine dikkat çekti. Kaynak çeşitliliğinin artırılmasında nükleer enerjinin ayrı bir yeri olduğunun altını çizen Özdebir, kesintisiz bir enerji çeşidi olması sebebiyle nükleer enerjinin sürdürülebilir enerji arzı sağlamada önemli olduğunu belirtti.

Akkuyu NGS ile Türkiye’nin nükleer teknolojiye de adım attığını dile getiren Özdebir, "Hem teknoloji seviyesinin yükselmesi, ülkenin gelişmesi hem de enerji çeşitliliği bakımından nükleer enerjinin kalkınma planında yer alması oldukça önemli bir gelişme. Önümüzdeki dönemde ülkemizde kurulması planlanan 3 tane nükleer santral var. Bu santrallerin birincisi Mersin’de inşası devam etmekte olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’dir. Bu santralde Rus teknolojileri kullanılacak. Santralin birinci ünitesinin devreye alınmasının ardından diğer üç ünitesinin de peşi sıra gelmesi planlanıyor" dedi.