ASO Başkanı Özdebir: “Yöntem doğru, önemli olan uygulama”

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan “İleri, Verimli, Milli Endüstri” (İVME) Finansman Paketi’ni, “Yöntem doğru ama önemli olan uygulama” sözleriyle değerlendirdi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME Finansman Paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdebir, “Kategorik olarak yeni finansman paketi doğru sektörlere yönlendirilmiş görünmektedir. Cari açığı azaltacak, teknolojik anlamda katma değer yaratabilecek sektörler ekonomimiz açısından kritik öneme haizdir. Bu firmaların bir taraftan işletme sermayesi ihtiyacı varken aynı zamanda yeni yatırım düşünen firmaların yatırım sermayesine de ihtiyacı olmaktadır. Ancak şu aşamada işletme sermayesinin firmalarımız açısından daha elzem olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Özdebir’in açıklamaları şu şekilde devam etti:

“Kamu bankalarının finansal yapılarını güçlendirmeye yönelik alınan tedbirlerden sonra bu bankalar tarafından özel sektör firmalarına yönelik açıklanan bu finansman paketi, iç piyasada likidite darboğazının aşılmasında da etkili olacaktır. Özel bankalardan finansman sağlamakta zorlanıldığı bir dönemde bu tedbirlerin oldukça yerinde olduğunu düşünüyorum. Paketin etkisini belirleyici olan unsurların başında, finansman imkanının doğru firmalara sunulması gelmektedir. Can suyu olacak doğru firmalara kredi sağlanması, hem söz konusu firmaların ayakta kalmasına yardımcı olacak ve aynı zamanda ekonomi genelinde kaynak kullanımında verimliliği sağlayacaktır. Kaynak etkinliği açısından bu firmalar belirlenirken, yeni yatırım yapanlar, ithal ikamesi olanlar, stratejik ürünler, yüksek teknolojili ürünler üretenler mutlaka öncelikle olmalıdır. Yüksek teknolojili üretim kriterleri belirlenirken, ürünün kg fiyatı belirleyici bir kriter olarak kullanılabilir.”

