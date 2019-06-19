ASO Teknik Koleji’nde mezuniyet sevinci

2018-2019 eğitim-öğretim yılını tamamlayan ASO Teknik Koleji öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı. Düzenlenen törende 108 öğrenci diploma aldı. ASO Teknik Koleji konferans salonunda gerçekleşen törene ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, ASO Eğitim Kurulu üyeleri, sanayiciler, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan ASO Başkanı Özdebir, mezun olan öğrencilerin hayatlarında yeni bir dönüm noktasına geldiklerini belirterek, üniversite sınavlarında başarılı olacaklarına inandığını söyledi. ASO Teknik Koleji’nin kurulması aşamasında “Asıl Olan Eğitim” sloganını benimsediklerini ifade eden Özdebir, "Bugün hayatınızdaki çok önemli dönüm noktalarından birisindesiniz. İlkokulu bitirdiniz, ortaokulu bitirdiniz, liseyi bitirdiniz hafta sonu üniversite sınavlarına girdiniz. İnşallah şimdi layık olduğunuz en iyi sonuçları alırsınız, bundan da eminim. Bundan sonra da sizi hayata hazırlamaya devam edecek olan üniversite eğitiminize başlayacaksınız. Unutmayın Pazar günü sizinle beraber yaklaşık 2.5 milyon kişi imtihana girdi. Hepsi en iyi okullara, hepsi en iyi eğitimleri almak için talipler. Onların arasından sıyrılıp iyi bir yerlere yerleşebilmek son derece önemli. Ülkemizin geleceği siz gençlerimizin başarısı, ASO Teknik Koleji adına bizlere gurur kaynağı olacaktır" diye konuştu.

“Ne bildiğiniz değil, önemli olan o bildiklerinizle ne yapabildiğiniz”

Dünyada bilim ve teknoloji alanında baş döndürücü gelişmelerin yaşandığını belirterek, dünya ile rekabet edebilmek için değişime ayak uydurabilmenin önemini vurgulayan Özdebir, ”Bu değişimin içerisinde var olabilmek, yarışabilmek çok önemli. Artık, ülkelerin rekabetinin dışında, kişilerin dünya rekabetinden bahsetmek mecburiyetindeyiz. Sizinle aynı tarihlerde dünyanın pek çok yerinde üniversite öğrencileri mezun oldular. Onlar da hem kendi ülkelerinde hem de başka ülkelerde sizin de talip olduğunuz pozisyonları kapmak için yarışacaklar. Sadece ülkemizdeki değil, artık bütün dünyadaki rekabeti düşünmek zorundasınız. Ne bildiğiniz değil, önemli olan o bildiklerinizle ne yapabildiğiniz. O bilgiyi nasıl faydaya çevirebildiğiniz. Bu projeler sizin bilginizin eseri. Eminim ki gelecek dönemde bildiklerini pişirdikçe çok daha güzel işler yapacaksınız” ifadelerini kullandı.

Diploma heyecanını aileleriyle ve ASO Teknik Koleji’nin öğretim kadrosuyla paylaşan gençler, "ASO Teknik Koleji’nde 4 yıllık eğim sürecinde yüksek kabiliyet, çağdaş eğitim ve sosyal imkanlar çerçevesinde bir süreci geride bıraktık. Buradan aldığımız eğitimle ülkemize, milletimize hayırlı bir nesil olmak istiyoruz” dediler.

Diploma töreninde okul birincisi Gökçe Sıla Çetin, ikincisi Gülşen Alptekin ve üçüncüsü Talha Namaldı’ya ASO Başkanı Özdebir ve ASO Eğitim Kurulu üyeleri tarafından diplomalarıyla birlikte çeşitli hediyeler verildi. Tören, temsili diplomaların dağıtılması ve keplerin fırlatılmasıyla sona erdi.



