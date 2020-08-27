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Asosyaller koronavirüs önlemlerine daha az uyuyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.08.2020 09:29 | Son Güncelleme

Brezilya’da yapılan bir araştırma antisosyal özellik gösterenlerin koronavirüs tedbirlerine uyma olasılığının daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

Asosyaller koronavirüs önlemlerine daha az uyuyor

Duygusuzluk, aldatma, düşmanlık ve risk alma gibi özelliklerin kendini antisosyal kişilik bozukluğunda ortaya çıkardığını söyleyen araştırmacılar, bu özelliklerin suç ve şiddet gibi kuralları çiğneme davranışlarıyla ilişkili olduğunu belirtti.

Londrina Devlet Üniversitesi ve São Francisco Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma Personality and Individual Differences adlı bilimsel dergide yayınlandı.
Araştırmacılar yüksek düzeyde antisosyal özelliklere ve düşük düzeyde empatiye sahip kişilerin sınırlayıcı kurallara uymada zorluk gösterdiği iddiasını öne sürdü.

Araştırmanın yazarları “Kaçınabileceğinde dahi kendini ve başkalarını riske atmak, antisosyal ve düşük empati düzeyleri olan insanlarda tipik bir özelliktir” dedi.

1.578 Brezilyalı yetişkinin katıldığı araştırmada, katılımcılar önlemlere uyma ve koronavirüs konusunda yöneltilen soruları yanıtladı.

Araştırmanın yazarları “Bulgularımız antisosyal özelliklerin ve düşük empati seviyesinin yüksek duyarsızlık, risk almak, önlemlere daha az uyum göstermekle doğrudan ilişkisi olduğunu gösterdi” dedi.

Araştırmacılara göre elde edilen bulgular artan vakalara rağmen tedbirlere neden uyulmadığına dair soruları kısmen açıklıyor. Bulgular ise kişilik özellikleri ile koronavirüs tedbir önlemleri arasındaki ilişkiye yönelik daha önceki literatürü doğruladığı yönünde.

Bulguların halk sağlığı politikaları için kullanılabileceğini söyleyen araştırmacılar daha fazla farkındalık ve buna bağlı olarak tedbirlere uyumu amaçlayan müdahaleler gerçekleştirilebileceğini öne sürdü.

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