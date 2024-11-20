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Aspartam nedir, zararlı mı? Aspartam zararları ve aspartam içeren ürünler

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.11.2024 12:39
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İnsan sağlığı için yararları ile bilinen birçok ürün, yiyecek ya da içecek bazı durumlarda kalıcı hasarlara da neden olabilir. Bu sebepten herhangi bir rahatsızlık durumunda vakit kaybetmeden o alanda uzman bir doktora danışılmalıdır. Peki aspartam nedir, zararlı mı? Aspartam içeren ürünler neler?

Aspartam nedir, zararlı mı? Aspartam zararları ve aspartam içeren ürünler

Yiyecek ve içeceklerde yer alan çeşitli katkı maddeleri her ne kadar içinde yer aldığı gıdaya lezzet katsa da onları tüketen kişiler için alerjik reaksiyonlara ya da geri dönülemez sağlık problemlerine neden olabilir. Bu yüzden beslenmek konusunda dikkatli ve seçici olmak önemlidir.

Aspartam nedir?

Adı çok duyulan aspartam çeşitli gıda ürünlerinde ve ilaçlarda kullanılan bir tatlandırıcı türüdür. Şekere göre çok daha düşük kalorilidir ama tatlıdır. Hazır gıda ürünlerinde etken bir biçimde kullanılan aspartam hem yiyeceklerde hem içeceklerde kullanılır.

İlk kez 1980 yılında Amerika’da kullanılan aspartik asit ile fenilalaninin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkmış yapak bir tatlandırıcıdır. İnsan sağlığı için çeşitli zararları olduğu ve bazı durumları tetiklediği bilinir.

Aspartam normal bir şekere göre 200 kat kadar daha şeker içeren bir tatlandırıcıdır. eğer aşırıya kaçılırsa ya da alerjik bir durum söz konusuysa ciddi sağlık sorunları yaşanmasına neden olabilir.

Aspartam zararlı mı?

Aspartam zararları ile bilinen bir tatlandırıcıdır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalarda aspartamın insan sağlığına olan bazı zararlarının şunlar olduğu ortaya çıkmıştır:

  • Sinir sistemine zarar verebilir.
  • Beyinde problemlere yol açabilir.
  • Vücutta fazla kalsiyum oluşturabilir.
  • Kan şekerini yükseltebilir.
  • Erken yaşlarda obezite olasılığını arttırabilir.
  • Bağırsakları olumsuz etkileyebilir.

Aspartam nelerde var?

Aspartam içeren ürünler oldukça geniş bir yelpazededir. Çünkü hem yiyecek hem içeceklerde kullanılır ve hazır gıdaların neredeyse tamamında yer alır. Gıda alanında üretilen ve içinde aspartam bulunan bazı ürünler şunlardır:

  • Bazı gazlı içecekler
  • Bazı Aromalı sütler
  • Bazı Meyveli yoğurt
  • Bazı diyabet hastaları için önerilen ve üretilen bazı özel gıdalar
  • Bazı diyet olarak üretilen yiyecekler
  • Bazı konserve olarak satılan meyveler
  • Bazı hazır soslar
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