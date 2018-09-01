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Aspendos Opera ve Bale Festivali için hazırlıklar tamam

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 17:56 | Son Güncelleme

DEVLET Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nce çeyrek asırdır düzenlenen, Türkiye'nin ilk opera ve bale festivali olan 25'inci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı.

Aspendos Opera ve Bale Festivali için hazırlıklar tamam

Yusuf DEMİR/ANTALYA, (DHA)- DEVLET Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nce çeyrek asırdır düzenlenen, Türkiye'nin ilk opera ve bale festivali olan 25'inci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı. Perde, 'Turandot' adlı opera eseriyle açılacak.
DOB Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Murat Karahan, Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) Genel Sekreteri Birol Ekici ile birlikte Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Murat Karahan, 4-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festival hazırlıkları ve programı hakkında bilgi verdi. "Dünyanın saygıyla bahsettiği festivalimiz dile kolay çeyrek asırdır devam ediyor" diyerek söze başlayan Karahan, bütün ülkelerde turizm ile sanatın iç içe olduğunu belirtti. Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dünyada birçok ülkede opera-bale festivali düzenleniyor. Bu festivaller turizme canlılık katıyor. DOB olarak, Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin 25'inci yılına yakışır muazzam bir program hazırladık. Dünyaca ünlü 'Turandot' adlı opera eserini tarihi Aspendos Antik Tiyatro'ya taşıyıp yeniden canlandırarak festivale start vereceğiz."
Murat Karahan, dünyanın hiçbir ülkesinde opera-bale festivallerinin kendi yağlarıyla kavrulamadığını, sponsor desteğiyle yaşatıldığını belirtip, Antalya'da da bu desteğe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Karahan, "Festivalimizi, devletimizin sağladığı bütçe ile bugünlere taşımayı başardık. Önümüzdeki yıllarda kaliteyi daha da artırabilmek, daha da nitelikli hale getirebilmek için mutlaka sponsor desteği almalıyız" dedi. Karahan, Antalya bölgesindeki turizmcilerden ciddi destek beklediklerini ifade etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne festivalin tanıtım çalışmalarına katkılarından dolayı teşekkür eden DOB Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Murat Karahan, sahnelenecek eserlerin konularıyla ilgili de bilgi aktardı. Murat Karahan, İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi'nin sahneye koyduğu 'Turandot' adlı eserde kendisinin de 'Prens Calaf' rolünde sahneye çıkacağını anlattı.
Festivalin gala gecesi, Rusya Federasyonu Bolşoy Devlet Akademik Tiyatrosu'nun 'Bolşoy Balesi' ile yapılacak. Festivalin kapanışında ise Antalya Devlet Opera ve Balesi 'AİDA' adlı opera eserini sahneleyecek.
Antalyalı sanatseverlerin, yerli ve yabancı turistlerin Aspendos Tiyatrosu'na ücretsiz taşınacağı festivalin programı ise şöyle:
4 Eylül Salı: Turandot (Opera)
10 Eylül Pazartesi: Zorba (Bale)
13 Eylül Perşembe: Bolşoy Balesi (Bale)
18 Eylül Salı AİDA (Opera)

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Aspendos Opera ve Bale Festivali için hazırlıklar tamam

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