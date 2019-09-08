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Aspendos, Siegfried ile Odette'nin aşkına şahitlik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 23:54 | Son Güncelleme

Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Kuğu Gölü", 26. Antalya Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında aralarında birçok yabancı turistin de bulunduğu sanatseverlerle buluştu - Aspendos Antik Tiyatrosu'nun büyülü atmosferinde, Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği sanatçılarının başarılı performası izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı

Çaykovski'nin ölümsüz eseri Kuğu Gölü, 26. Antalya Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce bu yıl 1-18 Eylül'de düzenlenen uluslararası festivalde iddialı prodüksiyonlar ve önemli sanatçılar sahne almaya devam ediyor.

300 yıllık bale geleneğinin temsilcisi Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliğinin sanatçıları, festival kapsamında ilk kez Aspendos Tiyatrosu sahnesinde yer aldı.

Çaykovski'nin 1875'te bestelediği, klasik balenin ölümsüz eserlerinden Kuğu Gölü balesini izleyiciyle buluşturan Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği, seyircinin büyük beğenisini topladı.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferi, Prens Siegfried ile büyüyle bir kuğuya çevrilen Prenses Odette'nin gerçek aşkına ve bu aşkla kaderlerini değiştirmelerine şahitlik etti.

Antik tiyatronun tamamını dolduran, aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu izleyiciler unutulmaz bir gece yaşarken, sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

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