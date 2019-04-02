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Asperger sendromlu yüzücünün hayali milli takım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Asperger sendromu nedeniyle yüzde 52 mental engelli Batuhan Cenk Kılınç (18), babasının sosyalleşmesi için uğraşmasını sağladığı yüzmedeki başarısıyla dikkati çekiyor.

Asperger sendromlu yüzücünün hayali milli takım

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Asperger sendromu nedeniyle yüzde 52 mental engelli Batuhan Cenk Kılınç (18), babasının sosyalleşmesi için uğraşmasını sağladığı yüzmedeki başarısıyla dikkati çekiyor. Antrenör eğitimi almadan yarışmalara katılıp, Özel Çocuklar Okullar Arası Yüzme Yarışması'nda birinci olan Batuhan, hedefinin milli takım formasıyla şampiyonluklar yaşamak olduğunu söyledi.
Antalya'da yaşayan Batuhan Cenk Kılınç'ta, 4 aylıkken, çölyak hastalığı belirlendi. 4 yaşına kadar bu hastalığı yenen Batuhan'a doktorları, daha sonra Asperger sendromu teşhisi koydu. Sosyal etkileşimde zorluklar yaşayan ve yüzde 52 mental engelli Batuhan, eğitim hayatında zorlukları ailesinin desteğiyle atlattı. Babası İsmail Kılınç'ın 8 yaşında yüzme öğrettiği Batuhan, sosyal yaşama uyum sağlaması için müzik ve tekvandonun yanı sıra çeşitli eğitsel aktivitelere gönderildi.
HAVUZDA YÜZME ÖĞRENEN ÇOCUKLARLA YARIŞA HAZIRLANDI
Dr. Günseli- Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu'nun 12'nci sınıfında eğitim gören Batuhan, eğitiminin yanı sıra sosyal aktivitelerdeki başarısıyla da eğitmenlerinin dikkatini çekti. Piyano dersi alan Batuhan'ı ailesi, geçen yıl da yüzme kursuna gönderdi. Batuhan, Muratpaşa Belediyesi'nin Süleyman Erol Havuzu'nda yaklaşık 1 yıldır yüzme öğrenen diğer çocuklarla havuzda vakit geçirerek, kendisini geliştirdi.
İLK YARIŞMASINDA 2 BİRİNCİLİK
Batuhan'ın yüzme kursuna gittiği havuzun kapısına asılan Özel Çocuklar Okullar Arası Yüzme Yarışması duyurusunu gören İsmail Kılınç, oğlunun yarışlara katılma isteği üzerine bireysel başvuru yaptı. Yetkililerin yüzme lisansı bulunan öğrencilerin yarışa katılabileceği uyarısı üzerine İsmail Kılınç, Batuhan için eğitim gördüğü okuldan lisans çıkarttı. Babasının çabasıyla antrenör eğitimi almadan düzenlenen Okullararası Yüzme Yarışı'na katılan Batuhan, 50 ve 100 metre serbest yüzmede Antalya birinciliği elde etti.
BATUHAN'IN ANTRENÖR İSTEĞİ
Ders saati ve piyano eğitiminden kalan zamanlarda, haftanın 3 günü havuza giderek, kendisi çalışan Batuhan'ın başarısı, ailesini gururlandırdı. Hayatında ilk defa madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Batuhan, "Ben yüzmeyi çok seviyorum. Antrenörüm olmadan okullar arası yüzme yarışmasında birincilik kazandım. Antrenörümün olmasını ve beni şampiyonalara hazırlamasını istiyorum. Yüzme antrenörünün desteğiyle şampiyonalara katılıp, milli takıma seçilmeyi hedefliyorum. Hayalim, milli takım formasıyla şampiyonluklar kazanmak" dedi.
HAYATINI OĞLUNUN BAŞARISINA ADADI
Batuhan'ın babası İsmail Kılınç ise oğlunun yüzmede başarılar kazanmasını arzuladığını anlattı. Görüştüğü yüzme antrenörlerinin yeterli vakitleri olmadığı için taleplerini geri çevirdiğini belirten Kılınç, oğlunun yüzmede başarı kazanması için çabaladıklarını söyledi. Kılınç, hayatını adadığı oğlunun toplumdan dışlanmaması ve başarılarıyla kendine güveninin artması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini vurguladı.
'ANTRENÖR İSTİYORUZ'
Batuhan'a yüzme eğitimi verip, onun hayallerine ulaşmasına yardımcı olacak antrenör yardımına ihtiyaç duyduklarına işaret eden İsmail Kılınç, "Oğlumun antrenörü yok. Kiminle nasıl iletişim kurup, antrenör desteği alacağız bilmiyorum. Havuzdaki bazı antrenörler bize zaman zaman destek veriyor, tecrübelerini paylaşıyor. Oğlumun şampiyonalara hazırlanması için antrenör desteği istiyorum" diye konuştu.
ASPERGER SENDROMU NEDİR?
Asperger sendromu, çocukluk döneminde başlayan ve sosyal etkileşimi zorlaştıran bir sorundur. En önemli belirtileri aşırı içe kapanıklık, iletişim sorunu ve beceri zayıflığıdır. Genel özellikleri itibarıyla otizme benzer. Asperger sendromu, nedeni tam bilinmeyen ve bir ömür yaşamı etkileyen bir rahatsızlık. Dr. Hans Asperger tarafından tanımlanmış ve otizminin dışında tutulmuştur. Otizmden farklı olarak dil ve konuşma becerisinde gelişim geriliği yoktur.

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Asperger sendromlu yüzücünün hayali milli takımAsperger sendromlu yüzücünün hayali milli takımAsperger sendromlu yüzücünün hayali milli takımAsperger sendromlu yüzücünün hayali milli takım

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