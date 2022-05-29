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Asperger Sendromu nedir, belirtileri neler? Asperger Sendromu tedavisi var mı?

29.05.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asperger Sendromu belirtileri ve tedavisi merak ediliyor. Bu sendroma sahip kişiler diğer insanlar kadar zeki hatta daha zeki olabiliyor fakat sosyal becerileri yönünden oldukça zayıf oluyorlar. Asperger Sendromu, otizm spektrum bozuklukları grubuna dahil edilmiş bir sendromdur. Peki Asperger Sendromu nedir, belirtileri neler? Asperger Sendromu tedavisi var mı? İşte merak edilenler...

Asperger Sendromu nedir, belirtileri neler? Asperger Sendromu tedavisi var mı?

Asperger Sendromu, otizm spektrum bozuklukları arasında yer almaktadır. İsmini 1944 yılında hastalığı ilk kez tanımlayan Dr. Hans Asperger’den almış olan Asperger Sendromu'nun belirtileri merak ediliyor. Peki Asperger Sendromu nedir?

ASPERGER SENDROMU NEDİR?

Asperger Sendromu, halk arasında klasik otizimle karıştırılsa da onu klasik otizmden farklı kılan, daha az şiddetli semptomları ve dil gecikmelerinin olmamasıdır. Sosyal iletişimde güçlük ve takıntılı davranışlar gösteren Asperger Sendromlu bireyler, özellikle esprileri, imaları, mecazları anlamakta zorlanırlar.

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Aynı zamanda konuşmalarında telaffuz problem olmasa da konuşma tonu ve vurgusu konusunda sıkıntıları olabilir.

ASPERGER SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Asperger Sendromuna sahip kişilerin en yaygın belirtisi 1 konu üzerine yoğunlaşıp o konuya takıntılı olmaları ve zeki olmalarına rağmen sosyal becerilerde zorluk yaşamalarıdır.

Asperger Sendromu belirtileri:

-Göz teması kurmamak

-Yalnız vakit geçirmek istemek

-Eksik mimik kullanma ve mimikleri anlayamama

-İroni ve mizahı anlamama

-Düzensiz konuşma

-Ses ve el hareketlerini kontrol edememe

-Tekrarlayan davranışlar

ASPERGER SENDROMUNUN TEDAVİSİ VAR MI?

Asperger sendromunun tedavisi yoktur. Ancak bazı tedavi yöntemleri kişinin hayatını kolayştırabilir. Sosyal ve iletişim becerilerine geliştirecek terapiler sendroma sahip kişinin günlük yaşamını kolaylaştırır. Bazı durumlarda hekimler ilaç tedavisi önerebilir. Anne ve babanın bilinçlendirilmesi Asperger sendromunas sahip çocuğun yaşamı için oldukça önemlidir. Teşhisin erken konulması bireyin yaşam süreci için çok önemlidir.

ASPERGER SENDROMU OLAN ÜNLÜ İSİMLER KİMLER?

Elon Musk'ın 2021 yılında Asperger sendromu olduğunu açıklamasının ardından Asperger sendromuna sahip diğer ünlü isimlerde merak konusu olmuştu.

Asperger sendromu olan ünlüler:

Elon Musk
Julian Assange
Isaac Newton
Greta Thunberg
Guy Martin
Anthony Hopkins
John Denver
Charles Robert Darwin


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Anahtar Kelimeler:
asperger sendromu
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