ASPİLSAN, HAVELSAN tarafından geliştirilen Bulut Bilişim Teknolojisine geçti

“Altyapılarımızın dijital dönüşüme uyumlu hale gelmesi lazım”

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise konuşmasında dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Hem verimlilik hem rekabette güçlü olmak açısından bütün işletmeler kendilerini buna hazır etmek zorundalar. Bu dönüşümün bir altyapı boyutu var, bir sistem ya da süreç boyutu var bir diğer boyutu da insan boyutu var. Bugün burada belki altyapı boyutunu konuşuyoruz ama önemli boyut bu. Altyapılarımızın dijital dönüşüme uyumlu hale gelmesi lazım. İstiyoruz ki bu altyapıyı HAVELSAN Bulut’tan almayıp da kendiniz yapmak isterseniz bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanları istihdam etmeniz gerekiyor. Yine bu alanın dışında olan bilgi güvenliği, siber güvenlik uzmanları istihdam etmeniz gerekiyor. Halbuki bu modelde bunlara ihtiyaç kalmıyor. Siz kendi işinize odaklanıyorsunuz, bu konuda alan uzmanlığı olan firmalardan yararlanıyorsunuz. Dünyanın gittiği model bu, rekabetçilikte firmaların çıkarına yönelik bir şeydir bu. Biz bunu diğer kardeş vakıf şirketlerimize de önermek istiyoruz. Nasıl ki ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi oturup da santral kurmuyorsanız bilgi ve iletişim ihtiyacınızı karşılamak için de oturup herkesin kendi veri merkezini kurayım, bir sürü istihdam edeyim yapılmaması gerekiyor. Bu anlamda yapılan kamuda da belki şirketlerin çoğunda da en büyük yanlış bu. Dijital dönüşümle bir bakıma artık ortadan kalkacak. Bu teknoloji artık fiber hatlarla kullanılıyor. Işık hızında haberleşiyorsunuz. Dolayısıyla sistemlerinizin bulunduğu yerin fiziken olduğu hiç önemi yok. Bu kadar hızlı iletişim altyapısına sahibiz. Dolayısıyla fiziki, mekânsal kısıtlar ortadan kalmış vaziyette. Mekandan bağımsız bu hizmeti her yerden alabilir oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral İlhan Bölük de milli teknoloji adına yapılan bu iş birliğinin başta diğer vakıf şirketleri olmak üzere tüm yerli ve milli çalışmalara örnek teşkil edeceğine inandığını söyledi. Bölük; "Böyle bir dijital dönüşüm de bizim için bir ihtiyaçtı. 3 sene gibi kısa bir sürede ArGe merkezlerimiz İstanbul, Ankara ve Kayseri’de olunca ihtiyaçlarımız artıyor. İnşallah 2022 yılında da yeni fabrikamızla bu sistemi oraya da taşıyacağız. İnşallah bu sistemle daha güçlü, daha başarılı olacağız. Bizi daha çok ileri noktalara götürecek. İnşallah diğer vakıf şirketleri, diğer sektörün bütün sistemde olan kuruluşlarına örnek olur. Herkes bu milli sistemi alır ve kullanır" ifadelerini kullandı.

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanvekili Emekli Tuğgeneral Mustafa Şenol da yaptığı konuşmada dijital dönüşüme ayak uydurmanın önemine değinerek, “HAVELSAN’ın geliştirdiği ve kardeş kuruluşumuz ASPİLSAN’ın hizmetine sunduğu hizmete başlamasını belgelemek ve kutlamak için bizleri bir araya getiren HAVELSAN Bulut Bilişim sistemi, vakfımızın bağlısı savunma sanayi firmalarıyla güçlendiği önemli görevlerinin ve geleceğe bakışının bir sonucudur. Hepinizin bildiği üzere bilgisayarların icadı sonrası teknolojinin gelişmesi de hızlandı. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak internetin de yaygınlaşmasıyla bilişim sistemi de gelişerek neredeyse ışık hızında gelişti. Bu gelişimle birlikte yenileşim ve sayısal dönüşüm de aynı hızda devam etmekte. Bu dönüşüme uyum sağlayamayan her türlü oluşumun sonu maalesef yok oluşla bitmekte. Teknolojiyi takip etmenin sayısal dönüşümün elbette maliyeti yüksek olmakta. Bu maliyetlere bir de güvenlik boyutu eklendi. HAVELSAN Bulut Bilişim Sistemi’nin en temel özellikleri; azami yerli ve milli olanaklar ile son teknoloji, düşük maliyet, her zaman ve her yerde kesintisiz erişim kolaylığı, esnek, verimli ve güvenli olmasıdır" diye konuştu.