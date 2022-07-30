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Aspirin riskli hastalarda yumurtalık kanserini önlüyor mu?

30.07.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onkoloji alanındaki en önemli dergilerden birisi olan Journal of Clinical Oncology dergisinde her gün aspirin kullanımının, yumurtalık kanseri riski yüksek olan bireylerde kanser gelişim riskini azalttığı haberi geçtiğimiz günlerde gündeme geldi. Uzmanlar ise Aspirin’in doktor kontrolü dışında bilinçsizce kullanılacak bir ilaç olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

Aspirin riskli hastalarda yumurtalık kanserini önlüyor mu?

Yumurtalık (Over) kanserinin kadınlarda sık görülen jinekolojik kanserlerden biri. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, yumurtalık kanseriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Coşkun, "Az belirti vermesi nedeni ile de genellikle geç teşhis edilen bir hastalıktır. Genetik yatkınlığı olan kadınlarda özellikle de BRCA-1 ve BRCA-2 genlerinde mutasyon olanlarda yumurtalık kanseri ile birlikte meme ve rahim kanseri riski belirgin olarak artmaktadır" dedi.

ASPİRİN KULLANIMI YUMURTALIK KANSERİNİ ÖNLÜYOR MU?

Birkaç gün önce onkoloji alanındaki en önemli dergilerden birisi olan Journal of Clinical Oncology dergisinde sık, neredeyse her gün aspirin kullanımının, yumurtalık kanseri riski yüksek olan bireylerde kanser gelişim riskini azalttığı bilgisinin paylaşıldığını söyleyen Coşkun, "Hurwitz Lauren ve arkadaşları tarafından yapılan bu çalışmada 17 çalışmanın bir araya getirilmesi ile toplanan yaklaşık 8300 vakan incelendi ve günlük alınan aspirinin yumurtalık kanseri riskini yüzde 13 oranında azalttığı gösterildi. Aile hikayesi, obezite, endometriozis gibi risk faktörlerinden 2 veya daha fazlası olanlarda bu risk azalması saptandı" diye konuştu.

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DOKTOR KONTROLÜ DIŞINDA KULLANILMAMALI

Yumurtalık kanseri açısından riskli olan bireylerde rutin tarama programları ve bazı durumlarda uygulanan koruyucu cerrahi dışında bir yöntem bulunmadığını ifade eden Coşkun, Bu çalışmada riskli bireylerde kullanılan aspirinin bir kısım hastada kanser gelişimini önlüyor olmasının önemli olduğunu söyledi.

Aspirinin doktor kontrolü dışında bilinçsizce kullanılacak bir ilaç olmadığını kaydeden Coşkun," Beyin ve mide kanaması, mide rahatsızlıkları gibi durumlara nadiren de olsa yol açabilmektedir. Ama yumurtalık kanseri açısından yüksek riskli bireylerde doktor kontrolü altında uygun bireylerde düşünülebilir" ifadelerini kullandı. (İHA)


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