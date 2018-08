Aspirinin kalp hastalıklarını azaltmadığı iddiası

Sağlıklı insanların her gün aspirin kullanmasının, ileride görülebilecek kalp krizi ve felç riskini azaltmada etkili olmadığı öne sürüldü.

"New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmada, daha önce kalp rahatsızlığı ve felç yaşamamış kişilerde her gün düşük dozda aspirin kullanımının, söz konusu rahatsızlıklara ilerleyen yıllarda yakalanma riskini azaltmada önemli rol oynamadığı iddia edildi.

Araştırmacılar, daha önce kalp hastalığı yaşamamış 12 bin 546 kişiye 5 yıl boyunca her gün düşük dozda aspirin verildiğini, ancak beklenenden fazla kişide kalp rahatsızlığı tespit edildiğini öne sürdü.

Kalp hastalığı hiç görülmemiş ancak kalp hastalıklarına yakalanma riski yüksek 15 bin 480 diyabetli hastaya 7,5 yıl boyunca her gün aspirin verilen araştırmada, çok az kişi de kalp hastalıklarına rastlandığı ancak hastalarda kanama vakalarının yüksek oranda olduğu iddia edildi.

Araştırmada aspirin kullanan hastalarda burun kanaması, hazımsızlık, reflü veya karın ağrısı gözlemlendi.

Araştırmada aspirinin, kansere de ümit edildiği gibi bir fayda sağlamadığı belirtildi.

Günümüzde her gün düşük dozda aspirin almanın kalp krizini riskini azalttığı yönünde yaygın bir inanış buluyor.