Aspirinin Daha Önce Duymadığınız Farklı Kullanım Alanları

Aspirin hemen her evde bulunan ve genellikle ağrı kesici ateş düşürücü olarak kullanılan bir ilaçtır. Baş ağrılarında ve diş ağrılarında adeta hayat kurtarıcıdır. Eklem ağrılarına da bir o kadar fayda sağlar. Öyle ki aspirinin ortaya çıkış hikayesi de kimyager Felix Hoddmann'ın babasının romatizma ağrılarını geçirmek için asetilsalisilik maddesini keşfiyle başlar. Felix, 1897 senesinde aspirinin etken maddesi olan asetilsalisilik ile setik asiti karıştırarak bugün kullandığımız aspirini üretmiştir. Ağrılar üzerine yoğunlaşan Felix, aspirinin keşfinden kısa bir süre sonra eroini de bulmuştur. 1900'lü yıllarda adı "aspirin" olarak lanse edilmeye başlanan bu ilaç büyük grip salgınlarını ortadan kaldırmış ve pek çok hastalığa çare olmuştur. Aspirinin endikasyonları ise soğuk algınlığı, yüksek ateş, şiddetli ağrı ve sızılardır. Uzun yıllar kullanıldıktan sonra ise yeni etki alanlarının olduğu fark edilmiştir. Aspirin şu an aynı zamanda; siyatik ağrılarının giderilmesinde, kalp ve tansiyon hastalıklarında, regl sancılarını azaltıcı ve regl söktürücü olarak, boğaz ağrılarının ortadan kaldırılmasında, kan pıhtılaşmasını engelleyici yani kan sulandırıcı olarak ve damar tıkanıklığı hastalıklarında da oldukça etkilidir. Ayrıca yumurtalıklardaki kan akışını düzenleyerek kadınların hamilelik şanslarını %40 oranında yükseltir. Ancak aspirinin yalnızca sağlık sektöründe değil, daha pek çok alanda etkili olduğu kanıtlanmıştır. Aspirinin şaşırtıcı ama gerçek çok farklı kullanım alanı mevcuttur.

Aspirinin Kullanım Alanları 1. Ter lekelerini çıkarır Özellikle yazın sıcak havalarda su gibi terlemek kaçınılmaz olur. Terlemek yetmiyormuş gibi bir de o leke orada öylece kalır. Ter lekelerini çıkarmak gerçekten çok zordur. Bazen en iyi deterjanı bile kullansanız kar etmez. Böyle bir durumda imdadınıza aspirin yetişir. Ter lekelerini kısa sürede çıkartarak en sevdiğiniz beyaz gömleğinizi gönül rahatlığıyla giymenizi sağlar. Yapmanız gereken yarım bardak ılık suda 2 aspirini eritmek. Sonrasında kıyafetinizin lekeli bölümünü bu suyun içerisinde 2-3 saat kadar bekletin. Bu yöntemle ter lekesinden eser kalmadığına kendi gözlerinizle şahit olacaksınız. 2. Aracın aküsünü canlandırır Aracınızı uzun süre kullanmadınız ya da aktif şekilde kullandınız hatta park halindeyken bile farları açık bıraktınız ! İşte böyle durumlarda akünüzün bitmesi kaçınılmazdır. Ancak panik yapmayın. Ben şimdi aküyü nereden bulacağım diye düşünmenize gerek yok. Akünün içerisine 2 adet aspirin atın. Aspirin'in içerisinde bulunan mucizevi etken madde asetilsalisilik, akünün içindeki sülfürik asit ile temas ederek akünüzün canlanmasını sağlar. Böylece aracınız sizi akü temin edebileceğiniz yere kadar götürecektir.

3. Sivilceleri kurutur Ergenliğin en başa bela sorunlarının başında sivilceler gelir. Ergenlikle birlikte başlar yersiz çıkışlarına ve ergenlik bitse bile derdi hiç bitmez. Uzun bir süre de bıraktığı lekelerden kurtulmaya çalışırsınız. Ancak sivilceler sadece ergenliğe has bir durum değil tabii ki, cildinize iyi bakmadığınızda ya da yağlı yiyecekler tükettiğinizde de hemen bir yerden baş gösteriverir. Bu durumun önüne geçmek için yine aspirin çok doğru bir tercih olacaktır. 1 aspirini kırın ve az bir su ile macun kıvamına getirin. Sivilcenin çıkmaya çalıştığı bölgenin üzerine güzelce sürün. Kısa bir süre sonra ne kızarıklıktan ne acıdan ne de sivilceden eser kalacak. Hepsi bir aspirinle çözülüverecek. Ancak sivilceleriniz inatçıysa ve çıkmaya devam ediyorsa o zaman siz de aynı şekilde inat ederek aspirin uygulamasına devam edin. 4. Saçtaki kepeği yok eder Saçlarda en sık karşılaşılan problemlerden biri olan kepek, saçta uzun süre kalma konusunda inatçıdır. Kimi zaman servet ödediğiniz şampuanlar ve saç bakım ürünleri bile derdinize derman olmaz. Ancak öncelikle kepek sorununun altında yatan sebep araştırılmalıdır. Eğer saç derisiyle alakalı olmayan başka sağlık sorunu sebebiyle kepeklenme oluyorsa önce o sorun giderilmeli. Yok eğer sebep herhangi bir sağlık sorunu değilse, en kolay çözüm yine aspirindir. Kepek sorunundan kurtulmak için tek yapmanız gereken, 2 aspirini ezip toz haline getirmek. Saçınızı şampuanlayın ve bu toz aspirini saçınıza dökerek şampuanla birlikte bir güzel saçınıza yedirin. 1-2 dakika kadar bu şekilde kalın ki aspirin saç derinize nüfuz etsin. Sonrasında saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Krem içeren şampuan kullanmamaya özen gösterin. Bu yöntemle saçlarınızdaki kepek miktarının giderek azaldığını ve yok olduğunu görebilirsiniz.

5. Çiçeklerin ömrünü uzatır Size hediye edilmiş güzel kokulu bir çiçeğin vazoda çabucak solup gitmesini istemezsiniz. Özellikle çiçeği çok sevdiğiniz birinden aldıysanız sizin için çok değerlidir. Böyle bir durumda elbette ki yapabileceğiniz bir yöntem var. O da tabii ki çok amaçlı ve her evde bulunması gereken aspirini kullanmak. Vazoya bir miktar su koyduktan sonra 1 aspirini ezin ve vazodaki suya ekleyin. Böylece çiçeklerinizin çok daha uzun ömürlü olduğunu ve kolayca solmadığını göreceksiniz. Ayrıca vazodaki çiçeklerinizin ömrünü uzatmak için bir çay kaşığı şeker, bir multi-vitamin, bir miktar karbonat (bir tutam kadar), 1 çay kaşığı tuz ve bozuk para da kullanabilirsiniz. Ancak vazodaki çiçeğinizin suyunu gün aşırı değiştirmeyi unutmayın. 6. Sert nasırları yumuşatır Ayaklarınızda ya da ellerinizde, çalıştığınız mesleğin getirdiği zorluklar yüzünden nasır oluşabilir. Kimi zaman çok dar ayakkabılar giymek de, parmakların birbirine sürtünmesine sebep olarak ayakta nasır oluşma riskini arttırır. Genellikle uzun süreli sürtünme ve baskı nedeniyle oluşan nasır, kişiyi oldukça rahatsız eder. Özellikle de bu nasır git gide sertleştiyse kişiyi canından bezdirir. Aspirin bu sertliği yok ederek nasırı yumuşatır. 5 ya da 6 tane aspirini ezerek toz haline getirin. Daha sonra aspirin tozuna yarım yemek kaşığı limon suyu ve biraz su ekleyin ve hamur kıvamına getirin. Ayağınıza ya da nasırlı bölgeye bu hamuru sürerek bir bezle hava almayacak şekilde sarın. 10 dakika bu şekilde kaldıktan sonra hamuru ayağınızdan çıkarın ve yumuşayan nasırı ponza taşı ile ovun. Nasırdan bu kadar çabuk kurtulduğunuza şaşıracaksınız.