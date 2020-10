Asr suresi, halk arasında "Vel Asr" olarak da bilinir. 3 ayetten oluşan sure, Kur'an-ı Kerim'in 103. suresidir. Alimlere göre, Asr suresinin oldukça fazla faydası bulunur. Birçok kişinin ezberinde olan bu sure, namazlarda okunduğu gibi normal zamanlarda da sık sık okunur. Çünkü sure içinde ziyan ve israf gibi İslam dini için önemli olan konulardan bahsedilir. Bunun yanı sıra sabra da işaret eder. O nedenle; Asr suresi anlamı, Türkçe okunuşu ve Asr suresi tefsiri oldukça merak edilir. Siz de Asr suresi hakkındaki detayları merak ediyorsanız yazımızı inceleyebilirsiniz.

Asr Suresi Arapça Okunuşu

Vel Asr suresi Arapça okunuşunu ve Türkçe yazılışını aşağıdaki metni inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Vel'asr.

2- İnnel'insâne lefî husr.

3- İllellezîne âmenû ve amilûssâlihâti vetevâ savbilhakkı vetevâ savbissabr.

Asr Suresi Anlamı

Surenin başında geçen Asr kelimesi; ikindi vakti, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) asrı ve ahir zaman gibi kavramları ifade eder. Asr suresi mealine göre, surenin ilk ayetinde bu kavramların önemine değinilir. Surenin ilerleyen bölümlerinde ziyan kelimesinden bahsedilir. Ayrıca, Asr suresi hakkı ve sabrı da tavsiye eder. Bu anlamları dolayısıyla Asr oldukça önemli bir sure olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in öğütlediği tüm yükümlülüklerin özeti şeklinde olan Asr suresi tefsiri ve daha detaylı incelemesi, sureyi daha iyi anlamanıza yardım edecektir.